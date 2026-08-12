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Главная Экономика Энергетика Обстрелы и отключения электроэнергии в 4 областях: где восстанавливают электроснабжение

Обстрелы и отключения электроэнергии в 4 областях: где восстанавливают электроснабжение

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 10:41
Ситуация в энергосистеме 12 августа: Укрэнерго о ночной атаке и графиках отключений
Энергетик на фоне ЛЭП. Фото: УНИАН.

Россия продолжает уничтожать украинскую энергетику. В результате очередных вражеских обстрелов и боевых действий в Украине зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Часть потребителей временно остается без электроснабжения.

Где сложнее всего обстоит ситуация, сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Последствия обстрелов

Наиболее напряженной остается ситуация в Одесской области. Там этой ночью российские войска вновь нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. На местах попаданий продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, из-за боевых действий обесточены потребители в следующих регионах:

  1. Донецкая область;
  2. Днепропетровская область;
  3. Херсонская область;
  4. Харьковская область.

Все ремонтные бригады работают в усиленном режиме там, где это позволяет обстановка с безопасностью, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах граждан.

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Будут ли применяться графики ограничений для бытовых потребителей

Несмотря на нанесённые повреждения, введение графиков отключений электроэнергии на сегодняшний день не прогнозируется. Однако ситуация может измениться в любой момент. О возможных изменениях в энергоснабжении потребителей министерство призывает узнавать на официальных ресурсах местных операторов систем распределения.

Для стабилизации работы сети энергетики обращаются к украинцам с просьбой рационально использовать электроэнергию:

  • перенести активное энергопотребление и включение энергоемких приборов на дневные часы — с 10:00 до 17:00;
  • соблюдать режим экономии в пиковые вечерние часы — с 19:00 до 22:00.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что ждет украинцев уже этой зимой. По словам экспертов, с наступлением холодов в Украине может возникнуть ощутимый дефицит электроэнергии. Кроме того, ситуацию могут обострить российские обстрелы.

Также Новини.LIVE сообщали, почему Европа зимой может платить за газ более 200 евро. Ситуацию с наполнением газовых хранилищ осложняет конфликт на Ближнем Востоке между США и Ираном. Наполненности хранилищ на данный момент не хватит на зиму.

Укрэнерго ДТЭК отключения света
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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