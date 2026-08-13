Энергонезависимость предприятий: почему бизнес выбирает системы накопления энергии

Не только на одну зиму: как бизнесу подготовить энергосистему на долгие годы
Украинские предприятия меняют подход к энергонезависимости. Отныне бизнес массово переходит от солнечных станций к системам накопления энергии. По данным энергетических компаний, на накопители уже приходится около 65 % всех новых заказов для бизнеса.
Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, передают Новини.LIVE.
Как бизнесу подготовиться к зиме
По словам Коваленко, бизнесу не стоит ориентироваться только на оптимистический сценарий. Основные риски, связанные с возможными российскими обстрелами, касаются не столько электроэнергии, сколько тепло- и водоснабжения. Предприятиям рекомендуют начинать с базового энергоаудита.
Компания гарантирует выполнение полного цикла от подачи заявки до запуска оборудования за полтора месяца:
- до 3 дней уходит на разработку коммерческого предложения;
- 1 неделя уходит на проектирование;
- 1 неделя отводится на согласование документации;
- остальное время уходит на монтаж и настройку готового оборудования.
Средняя стоимость базовой установки составляет примерно 500 долларов за кВт "под ключ". Это солнечная станция мощностью 500 кВт в комплекте с аккумулятором. Таким образом, полное обустройство среднего объекта обходится ориентировочно в 250 тысяч долларов. Спрос на такие системы растет на 20% ежегодно.
Типичные ошибки бизнеса
По словам Коваленко, основной ошибкой бизнеса при рассмотрении вопроса об установке объектов автономного энергоснабжения является:
- Надежда на оптимистичный сценарий вместо расчета критических рисков.
- Использование временных решений. Например, покупка обычных генераторов, которые выходят из строя за один сезон.
- Обращение к неизвестным поставщикам без сертифицированного оборудования и гарантий.
Предприятиям рекомендуют выстраивать энергетическую стратегию как минимум на 3–5 лет вперед, рассматривая автономность как стратегическое преимущество.
"Стоимость электроэнергии будет расти, и лучше к этому подготовиться — позаботиться об автономности", — подытожил Коваленко.
Недавно Новини.LIVE рассказывали об угрозе отключений света уже этой зимой. По пессимистическому сценарию свет может отсутствовать до 15 часов в сутки. По словам экспертов, мощность энергосистемы снизилась на 70%.
Также Новини.LIVE сообщали о возможном дефиците электроэнергии, который будет ощутим зимой. Главной угрозой выступают российские атаки. Новое газовое поколение пока покрывает лишь около десятой части такого дефицита.