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Главная Экономика Энергетика Не только на одну зиму: как бизнесу подготовить энергосистему на долгие годы

Не только на одну зиму: как бизнесу подготовить энергосистему на долгие годы

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 09:45
Энергонезависимость предприятий: почему бизнес выбирает системы накопления энергии
Мужчина на крыше среди солнечных станций. Фото: УНИАН.

Украинские предприятия меняют подход к энергонезависимости. Отныне бизнес массово переходит от солнечных станций к системам накопления энергии. По данным энергетических компаний, на накопители уже приходится около 65 % всех новых заказов для бизнеса.

Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, передают Новини.LIVE.

Как бизнесу подготовиться к зиме

По словам Коваленко, бизнесу не стоит ориентироваться только на оптимистический сценарий. Основные риски, связанные с возможными российскими обстрелами, касаются не столько электроэнергии, сколько тепло- и водоснабжения. Предприятиям рекомендуют начинать с базового энергоаудита.

Компания гарантирует выполнение полного цикла от подачи заявки до запуска оборудования за полтора месяца:

  • до 3 дней уходит на разработку коммерческого предложения;
  • 1 неделя уходит на проектирование;
  • 1 неделя отводится на согласование документации;
  • остальное время уходит на монтаж и настройку готового оборудования.

Средняя стоимость базовой установки составляет примерно 500 долларов за кВт "под ключ". Это солнечная станция мощностью 500 кВт в комплекте с аккумулятором. Таким образом, полное обустройство среднего объекта обходится ориентировочно в 250 тысяч долларов. Спрос на такие системы растет на 20% ежегодно.

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Типичные ошибки бизнеса

По словам Коваленко, основной ошибкой бизнеса при рассмотрении вопроса об установке объектов автономного энергоснабжения является:

  1. Надежда на оптимистичный сценарий вместо расчета критических рисков.
  2. Использование временных решений. Например, покупка обычных генераторов, которые выходят из строя за один сезон.
  3. Обращение к неизвестным поставщикам без сертифицированного оборудования и гарантий.

Предприятиям рекомендуют выстраивать энергетическую стратегию как минимум на 3–5 лет вперед, рассматривая автономность как стратегическое преимущество.

"Стоимость электроэнергии будет расти, и лучше к этому подготовиться — позаботиться об автономности", — подытожил Коваленко.

Недавно Новини.LIVE рассказывали об угрозе отключений света уже этой зимой. По пессимистическому сценарию свет может отсутствовать до 15 часов в сутки. По словам экспертов, мощность энергосистемы снизилась на 70%.

Также Новини.LIVE сообщали о возможном дефиците электроэнергии, который будет ощутим зимой. Главной угрозой выступают российские атаки. Новое газовое поколение пока покрывает лишь около десятой части такого дефицита.

электроэнергия YASNO солнечные панели солнечные электростанции автономность
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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