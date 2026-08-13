Енергонезалежність підприємств: чому бізнес обирає Energy storage

Чоловік на даху посеред сонячних станцій. Фото: УНІАН.

Українські підприємства змінюють підхід до енергонезалежності. Відтепер бізнес масово переходить від сонячних станцій до систем накопичення енергії. За даними енергетичних компаній, на накопичувачі вже припадає близько 65% від усіх нових замовлень для бізнесу.

Про це в інтерв'ю для Forbes розповів СЕО Yasno Сергій Коваленко, передають Новини.LIVE.

Як бізнесу підготуватись до зими

За словами Коваленка, бізнесу не варто орієнтуватися лише на оптимістичний сценарій. Головні ризики, які існують під час можливих російських обстрілів стосуються не стільки електроенергії, скільки тепло- та водопостачання. Підприємствам радять починати з базового енергоаудиту.

Повний цикл від подачі заявки до запуску обладнання компанія гарантує виконати за півтора місяця:

до 3 днів іде на розробку комерційної пропозиції;

1 тиждень триває проектування;

1 тиждень виділяється на погодження документації;

решта часу йде на монтаж та налаштування готового обладнання.

Середня вартість базової установки становить приблизно 500 доларів за кВт "під ключ". Це сонячна станція на 500 кВт у зв'язці з накопичувачем. Таким чином, повне облаштування середнього об'єкта обходиться орієнтовно у 250 тисяч доларів. Попит на такі системи зростає на 20% щороку.

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Типові помилки бізнесу

За словами Коваленка, основною помилкою бізнесу під час роздумів щодо встановлення об'єктів автономного живлення це:

Сподівання на оптимістичний сценарій замість розрахунку критичних ризиків. Використання тимчасових рішень. Наприклад, купівля звичайних генераторів, які згорають за один сезон. Звернення до невідомих постачальників без сертифікованого обладнання та гарантій.

Підприємствам радять вибудовувати енергетичну стратегію щонайменше на 3-5 років уперед, сприймаючи автономність як стратегічну перевагу.

"Вартість електрики зростатиме, і краще до цього підготуватися – подбати про автономність", — підсумував Коваленко.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про загрозу відключень світла вже цієї зими. За песимістичним сценарієм, світло може бути відсутнім до 15 годин на добу. За словами експертів, потужність енергосистеми знизилась на 70%.

Також Новини.LIVE повідомляли про можливий дефіцит електроенергії, який буде відчутний взимку. Головною загрозою виступають російські атаки. Нова газова генерація поки що покриває лише близько десятої частини такого дефіциту.