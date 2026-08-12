Рынок топлива в Украине: причины июльского кризиса и прогнозы на зиму

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Украинский нефтяной рынок пережил очередной период напряженности. Июль принес скачок цен и ресурсов. Ситуацию осложнили как глобальные геополитические факторы на Ближнем Востоке, так и внутренние логистические проблемы и нормативные изменения. Рынок на АЗС оказался в шаге от отметки в 100 гривен за литр, а в отдельных регионах временно возникал дефицит дизельного топлива.

Об этом сообщает ZN,UA, передают Новини.LIVE.

Почему июль был таким сложным

Первая волна проблем была связана с введением в Украине уже с 1 июля обязательного стандарта на бензин с содержанием биоэтанола. Рынок вступил во второй месяц лета с минимальными запасами топлива. Ведь европейские поставщики оказались не готовы к необходимым объемам, а отдельные украинские сети задержались с заключением контрактов. К тому же ряд иностранных НПЗ отказался поставлять такой бензин.

Дополнительное давление оказали также следующие факторы:

обострение конфликта на Ближнем Востоке из-за Ормузского пролива. Мировые цены на нефть подскочили с 72 до 100 долларов за баррель, а на дизельное топливо — с 900 до 1300 долларов за тонну;

блокада морских путей. Перекрытие морского экспорта и риски обстрелов резко повысили стоимость. Дополнительные сложности в логистике вызвало обмеление Дуная, из-за чего баржи загружались лишь на 30–50%;

очереди на сухопутных границах. Зерновозы и бензовозы выстроились в единые очереди на западной границе, а польский концерн ORLEN сократил августовские квоты для Украины на 20–30%.

Всё это привело к тому, что на пике ажиотажа отдельные оптовые предложения зашкаливали до 100 гривен за литр, превышая розничные цены на стеллажах АЗС.

Читайте также:

Постепенная стабилизация рынка

Благодаря активному рыночному импорту бензовозами и возобновлению международных переговоров по Ормузскому проливу мировые цены временно пошли вниз. Это мгновенно сняло панику и очереди на украинских АЗС. В июле импорт дизельного топлива составил 562 тысячи тонн. Это на 5% больше, чем в прошлом году. А бензина — 196 тысяч тонн.

Проблемы с зимними запасами

Эксперты предупреждают, что расслабляться ещё рано. Враг продолжает системные атаки на энергетическую и топливную инфраструктуру.

В настоящее время правительство прорабатывает инициативу о создании минимальных обязательных запасов нефтепродуктов с 1 октября. Однако топливная отрасль выступает против этого в нынешнем виде из-за высоких рисков:

Отсутствие безопасных хранилищ. На левом берегу Украины практически не осталось неповрежденных нефтебаз. Атаки на транспорт и АЗС. Враг целенаправленно наносит удары не только по базам, но и по автозаправкам и бензовозам.

Единственным эффективным решением эксперты называют строительство подземных нефтебаз и хранилищ. Для этого государство должно максимально упростить бюрократические процедуры, разработать льготное кредитование и предоставить выгодные условия компаниям, которые смогут инвестировать в подземное хранение.

Также эксперты советуют аграриям, предприятиям и частным домохозяйствам заблаговременно сформировать запасы топлива на зимний период, чтобы избежать повторения ажиотажа в случае новых чрезвычайных ситуаций.

Недавно Новини.LIVE сообщали о неготовности Европы к зиме. Газовые хранилища Европы заполнены лишь на 59%. Этого недостаточно, чтобы ЕС смог пережить зиму без серьезных проблем.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о том, как отсутствие диалога между властями и операторами АЗС повлияло на рост цен на топливо в июле. По словам эксперта, из-за этого граждане переплатили как минимум 10 гривен за литр. Такой оптовой наценки не должно было быть.