Цены на топливо в Украине взлетели: как паника привела к подорожанию на 10 грн за каждый литр

АЗС, в руке — масло- и бензостойкий шланг. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

В июле украинцы платили за топливо больше, чем следовало бы. Причина этого кроется не в объективных экономических факторах, а в обычной панике. Слухи о возможном подорожании до 100 гривен за литр разлетелись по Telegram-каналам быстрее, чем кто-то успел их проверить.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко.

Почему возникла паника

По словам Сиренко, проблема не в самом рынке, а в отсутствии спокойного диалога между властями и операторами заправок. Вместо того чтобы публично и прозрачно объяснять, что происходит с ценами, ситуация обрастает слухами в Telegram-каналах, в том числе разговорами о возможном подорожании топлива до 100 гривен за литр. Именно такие неподтвержденные прогнозы и разгоняют ажиотажный спрос среди обычных людей.

Сколько реально переплатили украинцы

Во второй половине июля украинцы вынужденно переплатили около 10 гривен за литр топлива из-за паники. Ведь цены на топливо на тот момент были совсем другими:

при растаможивании топливо поступало в страну по цене примерно 70–75 гривен за литр;

в оптовой торговле добавляли еще 10–13 гривен чистой наценки, что является аномальным показателем для этого сегмента.

из-за ажиотажного спроса водители вынужденно переплачивали около 10 гривен за каждый литр.

По словам эксперта, такой оптовой наценки в нормальных условиях просто не бывает. Это прямое доказательство того, что причиной роста цен стала не объективная экономическая ситуация, а искусственно раздутый ажиотаж.

Читайте также:

Что необходимо изменить

Сиренко говорит, что решение проблемы — не в новом регулировании или ограничениях, а в элементарной коммуникации.

"Если бы у нас все проходило спокойно и велся диалог между властями и операторами обо всем, что происходит на рынке, а не в Telegram-каналах распространяли неизвестно что о 100 гривнах за литр, тогда у нас действительно была бы нормальная работа на этом рынке", — отметил эксперт.

Недавно Новини.LIVE сообщали о возможных сложностях, с которыми могут столкнуться водители. Обычным водителям может не хватить бензина на АЗС. Причина заключается в том, что крупные потребители, такие как аграрии и перевозчики, чрезмерно закупают топливо.

Также Новини.LIVE рассказывали о том, как страны ЕС отказываются от российского ядерного топлива. Первыми, кому удалось после полномасштабного вторжения найти альтернативу, стали Болгария и Чехия. Венгрии и Словакии не так быстро удается прекратить сотрудничество.