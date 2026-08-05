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Головна Економіка Енергетика Нереальна оптова націнка: чому бензин на АЗС різко подорожчав

Нереальна оптова націнка: чому бензин на АЗС різко подорожчав

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 12:27
Ціни на пальне в Україні злетіли: як паніка додала 10 грн на кожному літрі
АЗС, рука тримає маслобензостійкий шланг. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Українці в липні платили за пальне більше, ніж мали б. Причина цього криється не в об'єктивній економіці, а у звичайній паніці. Чутки про можливе подорожчання до 100 гривень за літр розлетілися Telegram-каналами швидше, ніж хтось встиг їх перевірити. 

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко.

Чому виникла паніка

За словами Сіренка, проблема не в самому ринку, а у відсутності спокійного діалогу між владою та операторами заправок. Замість того щоб публічно й прозоро пояснювати, що відбувається з цінами, ситуація обростає чутками в Telegram-каналах включно з розмовами про можливе подорожчання пального до 100 гривень за літр. Саме такі непідтверджені прогнози й розганяють ажіотажний попит серед звичайних людей.

Скільки реально переплатили українці

У другій половині липня українці вимушено переплатили близько 10 гривень на літрі пального через паніку. Адже розцінки на пальне на той момент були зовсім інші:

  • під час розмитнення пальне заходило в країну за ціною орієнтовно 70–75 гривень за літр;
  • в оптовій торгівлі додавали ще 10–13 гривень чистої націнки, що є аномальним показником для цього сегменту.
  • через ажіотажний попит водії вимушено переплачували близько 10 гривень на кожному літрі.

За словами експерта, такої оптової націнки в нормальних умовах просто не буває. Це прямий доказ того, що причиною зростання цін стала не об'єктивна економічна ситуація, а штучно роздутий ажіотаж.

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Що необхідно змінити

Сіренко каже, вирішення проблеми — не в новому регулюванні чи обмеженнях, а в елементарній комунікації. 

"Якби це в нас тихенько все проходило і був діалог влади, оператора про все, що відбувається на ринку. А не в Telegram-каналах розганяти невідомо що про 100 гривень за літр. Тоді у нас дійсно була б нормальна робота на цьому ринку", — зазначив експерт.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про можливі складності, з якими можуть стикнутись водії. Звичайним водіям може не вистачити бензину на АЗС. Причина зазначається в тому, що великі споживачі як аграрії та перевізники надмірно закупають паливо.

Також Новини.LIVE розповідали, як країни ЄС відмовляються від російського ядерного палива. Першими, кому вдалось після повномасштабного вторгнення знайти альтернативу — Болгарія та Чехія. Не так швидко вдається припинити співпрацю Угорщині та Словаччині. 

ціни на паливо АЗС паніка
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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