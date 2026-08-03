На українських АЗС можуть запровадити обмеження: що буде з цінами на бензин і дизель

Авто на АЗС, заправний пістолет. Фото: Новини.LIVE, Magnific

Українських водіїв попереджають про непростий серпень. На окремих АЗС вже почали діяти обмеження на продаж пального, а ціни можуть перевищити психологічну позначку у 100 гривень за літр.

Про це повідомив засновник логістичної групи "Прайм", паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі День.LIVE.

Чому пальне дорожчає

Експерт пояснює, що нинішня ситуація виникла через різке подорожчання гуртового ресурсу. Зараз великі споживачі — аграрії, перевізники та інші підприємства — не можуть купувати дизель за прийнятними гуртовими цінами.

Наприклад, на нафтобазах дизель уже коштує близько 95 гривень за літр, тоді як на деяких автозаправках ціна поки що ще нижча. Тому бізнес почав скуповувати пальне просто на звичайних АЗС.

"Вони беруть єврокуби, іншу тару і їдуть скуповуватися під колонку", — пояснює Льоушкін.

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Які обмеження можуть запровадити АЗС

Через підвищений попит окремі заправки можуть тимчасово залишатися без бензину чи дизеля. Але експерт наголошує, що говорити про повноцінний дефіцит поки що не варто.

За його словами, ситуація більше нагадуватиме локальні перебої:

на одній АЗС пальне буде;

на іншій можуть встановити ліміти;

десь окремі види пального тимчасово зникатимуть із продажу.

Тому серпень він називає напруженим, але не критичним.

Чому Україна не закупила достатньо пального

Однією з причин Льоушкін називає складну ситуацію на європейському ринку. За його словами, Україна не змогла закупити необхідні обсяги пального заздалегідь, оскільки:

у Європі також спостерігався дефіцит;

Туреччина активно викупила великі партії пального у Греції — одному з основних напрямків закупівель для України.

Коли бензин коштуватиме понад 100 гривень

На думку експерта, якщо ситуація не зміниться, вже приблизно через десять днів ціни можуть зрости до:

100 гривень і більше за літр бензину;

близько 105 гривень за літр дизельного пального.

Водночас він зазначає, що ситуація на світовому ринку дуже нестабільна. Після заяв Дональда Трампа про припинення війни між Іраном та Ізраїлем світові котирування на нафту трохи знизилися. Але ризики залишаються високими через напруженість на Близькому Сході, атаки хуситів та проблеми з проходженням суден через Ормузьку протоку.

Чи втрутиться держава

Льоушкін припускає, що уряд може спробувати пом'якшити ситуацію. Серед можливих варіантів він називає:

розширення програми "Національний кешбек";

тимчасове зниження податкового навантаження;

інші механізми підтримки ринку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на українських АЗС змінилися ціни на пальне. Подорожчало дизельне пальне — одразу на 1–2 гривень за літр у найбільших мережах, тоді як ціни на бензин поки залишилися без змін.

Також Новини.LIVE писали, що державна мережа АЗС "Укрнафта" пропонує одні з найнижчих цін на пальне в Україні. Експерт паливного ринку пояснив, чому компанії вдається стримувати вартість бензину та дизеля, тоді як приватні оператори змушені регулярно підвищувати ціни.