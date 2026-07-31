Ціни на бензин, дизель та автогаз 31 липня: на яких АЗС найдешевше

Готівка в руках, АЗС. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо збираєтеся заправлятися сьогодні — готуйтеся, що дизель обійдеться дорожче, ніж учора. Одразу три великі мережі АЗС підняли ціни на цей вид пального, тоді як бензин поки залишається без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Що подорожчало, а що ні

Без змін залишається бензин усіх видів — звичайний А-92 та А-95 та преміальний. А от дизельне пальне зросло в ціні одразу на трьох великих АЗС — OKKO, WOG та державній Укрнафті. Подорожчання становить від 1 до 2 гривень за літр.

Автогаз майже не змінився. Зростання на 1 гривню зафіксували лише на заправках SOCAR.

Де саме подорожчав дизель

На OKKO преміальний дизель Pulls та звичайний дизель Євро додали по 2 гривні кожен. У WOG зростання менше — по 1 гривні на преміальний дизель Mustang та дизель Євро-5. Державна Укрнафта підняла ціни також на 2 гривні одразу на обидва види дизельного пального.

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Скільки коштує пальне зараз

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 92,90 грн. Pulls 95 — 85,90 грн. А-95 Євро — 82,90 грн. Дизель Pulls — 95,90 грн. Дизель Євро — 92,90 грн. Газ — 43,90 грн.

WOG:

Бензин 100 — 92,90 грн. Mustang 95 — 85,90 грн. 95 Євро — 83,50 грн. Дизель Mustang — 95,80 грн. Дизель Євро-5 — 92,80 грн. Газ — 44,50 грн.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 95,40 грн. NANO 95 — 88,40 грн. А-95 — 85,40 грн. Дизель NANO Extro — 95,90 грн. Дизель NANO — 92,90 грн. Газ — 43,90 грн.

Укрнафта:

Бензин 98 Energy — 86,90 грн. 95 Energy — 82,90 грн. А-95 — 79,90 грн. А-92 — 77,90 грн. Дизель Energy — 91,90 грн. Звичайний дизель — 89,90 грн. Газ — 42,90 грн.

Найдешевший дизель наразі пропонує Укрнафта. Саме до цієї заправки, найімовірніше, звертатимуться водії, які хочуть зекономити.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали яким чином Укрнафті вдається утримувати свою цінову політику майже непохитною. За словами експерта, це відбувається через те, що основним регулятором компанії є держава. Проте через свою непохитність з цінами, на дизелі Укрнафти можуть наживатись спекулянти.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що на окремих АЗС можуть зникати деякі види дизелю вже в серпні. Проте дефіциту пального зараз не спостерігається. Все відбувається через те, що клієнти заправок дуже швидко скуповують все паливо, а логістика не встигатиме оперативно поповнювати запаси.