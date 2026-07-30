Чому на АЗС зникають бензин і дизель: експерт назвав головні причини

Заправні пістолети, авто на АЗС. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Серпень буде непростим для українських водіїв. Хоча критичного дефіциту пального в країні немає, на окремих АЗС ще близько місяця можуть зникати окремі види бензину та дизеля. Це відбувається одразу з кількох причин.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

Чому на заправках зникає пальне

За словами експерта, зараз аграрії активно скуповують пальне через сезон жнив. Вони заправляються саме на АЗС, оскільки там ціни ще нижчі, ніж на нафтобазах.

"Зараз дрібногуртові клієнти поїхали на заправки, бо там пальне ще не встигло подорожчати і коштує дешевше, ніж на нафтобазі. Вони фактично викачують ці обсяги, а логістика просто не встигає оперативно підвозити нові партії", — пояснив Льоушкін.

Чому виникли проблеми з логістикою

Додатково ситуацію ускладнили проблеми з доставкою пального річкою Дунай. Через мілководдя судна зараз не можуть перевозити такі обсяги пального, як раніше.

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"Якщо раніше танкери заходили з вантажем приблизно по 4 тисячі тонн, то зараз вони можуть доставити лише близько тисячі тонн", — зазначив експерт.

Ще одним фактором стали поставки з Європи. За словами Льоушкіна, європейські країни самі відчувають нестачу пального, тому скоротили його експорт до України.

Коли ситуація покращиться

Експерт вважає, що всі ці проблеми мають тимчасовий характер. Після покращення ситуації на Дунаї та відновлення імпорту пального до Європи з інших ринків логістика поступово стабілізується.

"Європа почне більше імпортувати пального зі США, але на це потрібен час — щонайменше місяць. Тому серпень нас чекає складний, а ситуація з логістикою поліпшиться не раніше середини вересня", — прогнозує Льоушкін.

Чи буде дефіцит пального

За словами експерта, говорити про повноцінний дефіцит наразі не варто.

"Такого поняття, як дефіцит, я взагалі не застосовував би. Але напруженість є. Пальне не зникне, проте "нулі" на окремих заправках ще приблизно місяць нас дратуватимуть", — зазначив він.

За оцінками Льоушкіна, нині нестача пального на ринку становить близько 10–15%, причому ситуація відрізняється залежно від регіону. Найбільше пального на заході країни, тоді як у центральних та східних областях перебої можуть відчуватися сильніше.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на тлі подорожчання пального на більшості українських АЗС державна Укрнафта утримує ціни нижчими за ринкові. За словами експертів, компанія може дозволити собі працювати з мінімальною націнкою, однак така цінова політика нерідко приваблює спекулянтів, які перепродають дешевше пальне дорожче.

Ще Новини.LIVE писали, що бензин в Україні може суттєво подорожчати через дефіцит традиційних маршрутів постачання та дорожчу логістику. За оцінками експертів, якщо паливо й надалі доведеться завозити з віддалених країн Європи, ціни на АЗС можуть перевищити 100 гривень за літр.