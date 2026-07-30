Почему на АЗС исчезают бензин и дизель: эксперт назвал основные причины

Заправочные пистолеты, автомобили на АЗС. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Август будет непростым для украинских водителей. Хотя критического дефицита топлива в стране нет, на отдельных АЗС еще около месяца могут исчезать отдельные виды бензина и дизельного топлива. Это происходит сразу по нескольким причинам.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал эксперт по топливу, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Почему на заправках исчезает топливо

По словам эксперта, сейчас аграрии активно скупают топливо из-за сезона уборки урожая. Они заправляются именно на АЗС, поскольку там цены еще ниже, чем на нефтебазах.

"Сейчас мелкооптовые клиенты устремились на заправки, потому что там топливо еще не успело подорожать и стоит дешевле, чем на нефтебазе. Они фактически выкачивают эти объемы, а логистика просто не успевает оперативно подвозить новые партии", — пояснил Леушкин.

Почему возникли проблемы с логистикой

Дополнительно ситуацию осложнили проблемы с доставкой топлива по реке Дунай. Из-за мелководья суда сейчас не могут перевозить такие объемы топлива, как раньше.

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"Если раньше танкеры заходили с грузом примерно по 4 тысячи тонн, то сейчас они могут доставить лишь около тысячи тонн", — отметил эксперт.

Еще одним фактором стали поставки из Европы. По словам Леушкина, европейские страны сами испытывают нехватку топлива, поэтому сократили его экспорт в Украину.

Когда ситуация улучшится

Эксперт считает, что все эти проблемы носят временный характер. После улучшения ситуации на Дунае и возобновления импорта топлива в Европу с других рынков логистика постепенно стабилизируется.

"Европа начнет больше импортировать топливо из США, но на это нужно время — как минимум месяц. Поэтому август нас ждет сложный, а ситуация с логистикой улучшится не раньше середины сентября", — прогнозирует Леушкин.

Будет ли дефицит топлива

По словам эксперта, говорить о полноценном дефиците пока не стоит.

"Такого понятия, как дефицит, я вообще бы не использовал. Но напряженность есть. Топливо не исчезнет, однако "нули" на отдельных заправках еще примерно месяц будут нас раздражать", — отметил он.

По оценкам Леушкина, в настоящее время нехватка топлива на рынке составляет около 10–15%, причем ситуация различается в зависимости от региона. Больше всего топлива на западе страны, тогда как в центральных и восточных областях перебои могут ощущаться сильнее.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на фоне подорожания топлива на большинстве украинских АЗС государственная "Укрнафта" удерживает цены ниже рыночных. По словам экспертов, компания может позволить себе работать с минимальной наценкой, однако такая ценовая политика нередко привлекает спекулянтов, которые перепродают дешевое топливо по более высокой цене.

Также Новини.LIVE писали, что бензин в Украине может существенно подорожать из-за дефицита традиционных маршрутов поставок и более дорогой логистики. По оценкам экспертов, если топливо и в дальнейшем придется завозить из отдаленных стран Европы, цены на АЗС могут превысить 100 гривен за литр.