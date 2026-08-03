На украинских АЗС могут ввести ограничения: что будет с ценами на бензин и дизель

Автомобиль на АЗС, заправочный пистолет. Фото: Новини.LIVE, Magnific

Украинских водителей предупреждают о непростом августе. На некоторых АЗС уже вступили в силу ограничения на продажу топлива, а цены могут превысить психологическую отметку в 100 гривен за литр.

Об этом сообщил основатель логистической группы "Прайм", эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в эфире День.LIVE.

Почему топливо дорожает

Эксперт объясняет, что нынешняя ситуация возникла из-за резкого подорожания оптовых поставок. Сейчас крупные потребители — аграрии, перевозчики и другие предприятия — не могут покупать дизель по приемлемым оптовым ценам.

Например, на нефтебазах дизельное топливо уже стоит около 95 гривен за литр, тогда как на некоторых автозаправочных станциях цена пока еще ниже. Поэтому бизнес начал скупать топливо прямо на обычных АЗС.

"Они берут еврокубы, другую тару и едут закупаться у колонки", — объясняет Леушкин.

Читайте также:

Какие ограничения могут ввести АЗС

Из-за повышенного спроса отдельные заправки могут временно оставаться без бензина или дизеля. Но эксперт подчеркивает, что говорить о полноценном дефиците пока не стоит.

По его словам, ситуация будет больше напоминать локальные перебои:

на одной АЗС топливо будет;

на другой могут ввести лимиты;

где-то отдельные виды топлива временно исчезнут из продажи.

Поэтому август он называет напряженным, но не критическим.

Почему Украина не закупила достаточно топлива

Одной из причин Леушкин называет сложную ситуацию на европейском рынке. По его словам, Украина не смогла закупить необходимые объемы топлива заранее, поскольку:

в Европе также наблюдался дефицит;

Турция активно выкупила крупные партии топлива в Греции — одном из основных направлений закупок для Украины.

Когда бензин будет стоить более 100 гривен

По мнению эксперта, если ситуация не изменится, уже примерно через десять дней цены могут вырасти до:

100 гривен и более за литр бензина;

около 105 гривен за литр дизельного топлива.

В то же время он отмечает, что ситуация на мировом рынке очень нестабильна. После заявлений Дональда Трампа о прекращении войны между Ираном и Израилем мировые котировки на нефть немного снизились. Но риски остаются высокими из-за напряженности на Ближнем Востоке, атак хуситов и проблем с прохождением судов через Ормузский пролив.

Вмешается ли государство

Леушкин предполагает, что правительство может попытаться смягчить ситуацию. Среди возможных вариантов он называет:

расширение программы "Национальный кэшбэк";

временное снижение налоговой нагрузки;

другие механизмы поддержки рынка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на украинских АЗС изменились цены на топливо. Подорожало дизельное топливо — сразу на 1–2 гривны за литр в крупнейших сетях, тогда как цены на бензин пока остались без изменений.

Также Новини.LIVE писали, что государственная сеть АЗС "Укрнафта" предлагает одни из самых низких цен на топливо в Украине. Эксперт топливного рынка объяснил, почему компании удается сдерживать стоимость бензина и дизельного топлива, в то время как частные операторы вынуждены регулярно повышать цены.