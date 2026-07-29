Графиков нет, но обесточены: где нет света и как экономить электроэнергию

Человек в каске ремонтирует энергосеть, линии электропередачи. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

В Украине из-за ночных вражеских обстрелов со стороны России и сложных погодных условий часть потребителей в нескольких областях осталась без электроснабжения. Несмотря на это, аварийные графики отключений пока не планируются, а энергетики работают в усиленном круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Где нет света из-за атак и непогоды

Из-за постоянных боевых действий и ударов по критически важным инфраструктурным объектам отключения электроэнергии зафиксированы в четырёх прифронтовых и приграничных регионах:

Донецкая область. Запорожская область. Николаевская область. Харьковская область.

К повреждениям сетей добавились неблагоприятные погодные условия. В настоящее время без света остаются 31 населённый пункт в Закарпатской, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады уже устраняют последствия порывов и обрывов линий.

Что с графиками отключений и как потреблять электроэнергию

На сегодняшний день применение ограничений потребления или введение графиков почасовых отключений по Украине не прогнозируется. За любыми возможными изменениями в энергоснабжении необходимо следить на официальных ресурсах ваших местных операторов систем распределения — облэнерго.

В то же время энергетики призывают украинцев разумно распределять нагрузку на сеть. Лучше всего использовать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, утюги) в дневное время — с 10:00 до 16:00. В это время нагрузка на систему минимальна.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как обеспечить себя электроэнергией во время графиков отключений света и блэкаутов. Большинство граждан задумываются об обеспечении автономности от общего электроснабжения. Эксперты советуют учитывать индивидуальные энергозатраты каждого дома и исходить из этого при покупке необходимых систем.

Также Новини.LIVE сообщали о ситуации с ценами на топливо в Украине. По словам эксперта, никаких причин для беспокойства нет. Он отмечает, что украинские компании заранее заботятся о возможных вызовах, с которыми можно столкнуться.