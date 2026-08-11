Электричество есть, но сети перегружены: что происходит в энергетике

Здание в темноте. Фото: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Враг продолжает наносить удары по энергетике Украины. По состоянию на утро 11 августа в энергосистеме сложилась контролируемая, но напряженная ситуация. В результате вражеских обстрелов и боевых действий повреждена критически важная инфраструктура, что привело к временным отключениям электроэнергии в ряде областей.

Об этом сообщает Минэнерго, передают Новини.LIVE.

Последствия обстрелов и где ситуация наиболее сложная

Из-за атак российских военных без электроснабжения частично остались потребители в пяти областях:

Запорожская область. Херсонская область. Харьковская область. Сумская область. Черниговская область.

Бригады энергетиков уже работают на местах и восстанавливают сети везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Наиболее сложной остается ситуация с электроснабжением в Одесской области. Там после массированного удара по региону специалистам удалось восстановить электроснабжение почти всех обесточенных абонентов. Однако во избежание масштабных аварий из-за перегрузки уцелевшего оборудования в области вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Их полностью отменят сразу после завершения ремонтных работ.

Рекомендации для потребителей

Энергетики обращаются к украинцам с просьбой ответственно подходить к использованию электроэнергии. Чтобы снизить нагрузку на систему во время вечернего пика, активное энергопотребление, а именно использование стиральных машин, бойлеров, утюгов и других мощных приборов, рекомендуется перенести на дневной период — с 10:00 до 16:00.

В министерстве напоминают, что ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент. Информацию можно узнать на официальных ресурсах своих облэнерго и операторов систем распределения.

Недавно Новини.LIVE сообщали, будут ли зимой отключения света для бытовых потребителей. По словам экспертов, Украина активно продолжает подготовку к зимнему периоду. Ситуация в энергосистеме зимой будет зависеть от температуры воздуха на улице и количества российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, стоит ли киевлянам ожидать отопление в своих домах после масштабных атак России на ТЭЦ прошлой зимой. В КГГА призывают не верить фейковым новостям о полном отсутствии подготовки Киева к зиме. Также подчеркивают, что в этом сезоне столица будет более подготовленной, чем в прошлом.