Аномальная жара в Европе: почему реки вынуждают сокращать мощность АЭС

АЭС, двое мужчин в белых костюмах. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Рекордно высокая температура воздуха и падение уровня воды в европейских реках создали серьезные проблемы для атомной энергетики континента. Из-за температурных ограничений и проблем с охлаждением реакторов АЭС в ряде стран вынуждены временно снижать мощность, что приводит к локальным дефицитам и скачкам цен на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает DW, передают Новини.LIVE.

Французская жара и критические недели в Европе

Наиболее ощутимой для Европы стала ситуация во Франции, которая является главным экспортером атомных киловатт-часов. Хотя в годовом исчислении потери от жары обычно не превышают 1% от общей генерации, но во время сильной жары в конце июня и в середине июля доступная мощность французских АЭС временно сокращалась на 8–9 гигаватт. Это составляет почти пятую часть всего летнего потенциала атомной составляющей страны.

Подобные проблемы наблюдаются и в других регионах. В Венгрии из-за меления Дуная на АЭС "Пакш" некоторое время работал только один из четырёх блоков. А сама станция находилась под угрозой полного отключения.

Отключение атомных реакторов поможет экологии

Большинство ограничений работы реакторов летом не являются аварийными мерами. Это обычные требования законодательства по защите экологии. Поскольку лишь треть тепла из реактора преобразуется в электричество, остальное сбрасывается в водоемы. В условиях мелководья горячая вода быстрее теряет кислород, что угрожает рыбе и экосистемам.

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Однако, например, в критических ситуациях французские власти могут временно ослаблять температурные нормы, чтобы избежать дефицита.

Наличие охладительных башен уменьшает забор воды, однако даже они не гарантируют полной защищенности от погодных аномалий.

Что ожидается к 2050 году

Ограничения генерации во Франции сразу сказываются на соседних странах. В конце июня из-за снижения мощности французских реакторов на 4,1 ГВт цены на электроэнергию во Франции и Германии подскочили до максимального уровня с начала 2025 года.

По оценкам Счетной палаты Франции, к 2050 году из-за изменения климата доступность реакторов может снизиться в 3–4 раза. Чтобы адаптироваться, страна планирует строить новые реакторы преимущественно на морском побережье и оснащать новые речные объекты мощными охладителями.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как солнечное затмение в Европе может повлиять на электроснабжение потребителей. Уже 12 августа с этим столкнется европейская энергетика. По словам экспертов, из-за частичного солнечного затмения может сократиться производство электроэнергии.

Также Новини.LIVE сообщали о причинах, по которым европейцы могут остаться без света. Существенной причиной является аномальная жара. Кроме того, венгерские власти даже рассматривают вариант ограничения потребления крупными промышленными предприятиями.