Как Киев готовится к зиме: подробности от КГГА

Руки на батарее, ТЭЦ. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Столица Украины находится в самой активной фазе подготовки к предстоящему отопительному сезону. Несмотря на постоянные риски и атаки врага на критическую инфраструктуру, город уже реализовал более половины мер, предусмотренных Планом устойчивости. Однако многие киевляне все же задаются вопросом: будет ли в столице тепло этой зимой.

О всех деталях подготовки к отопительному сезону в интервью для LB.ua рассказал временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передают Новини.LIVE.

Насколько столица уже готова к зиме

В КГГА опровергают обвинения в том, что якобы выполнено лишь 6% от запланированных мероприятий. По словам Пантелеева, средний уровень готовности объектов на данный момент составляет 50% и выше. А восстановление мощностей ТЭЦ, инженерно-техническая защита и резервное питание — имеют бюджет и обеспечены средствами на 70–80%.

Общая смета совместных с государством мероприятий превышает 31 миллиард гривен и распределена поровну. Доля Киева составляет около 16 миллиардов. Из них 11 миллиардов уже зафиксированы в городских программах и бюджете. Остальные 5–6 миллиардов гривен город привлекает за счет перераспределения сметы и заимствований. В частности, заключено соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, а также готовится кредитование через государственные банки.

Отдельным звеном утвержденного бюджета является перераспределение ресурсов. Ведь последствия каждого баллистического обстрела наносят городу ущерб в размере 300–500 миллионов гривен. На данный момент приоритетами бюджета также остаются восстановление жилья и обустройство укрытий.

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Взаимодействие с правительством и резервные системы

По словам чиновника, подготовка к зиме в настоящее время проходит вне политических дискуссий. Обновленный состав Кабмина во главе с премьер-министром оперативно включился в эти процессы. Необходимые процедуры и бюрократические формальности проходят через правительственные комитеты за несколько дней вместо месяцев.

Государство также принимает активное участие в реализации самого дорогостоящего направления — резервной схемы теплоснабжения. Там работы уже ведутся на трех четвертях объектов. В частности, Государственное агентство восстановления реализует проект резервного теплоснабжения для зоны одной из ТЭЦ на левом берегу столицы.

Как на подготовку к зиме влияет кадровый дефицит

Главной проблемой для подрядных организаций остается дефицит персонала. Поскольку многим компаниям сложно удержать сотрудников в условиях действующей мобилизации, предприятия вынуждены работать в условиях острой нехватки работников.

Но, несмотря на все препятствия, до конца года в столице планируется достичь следующих целей:

полное восстановление поврежденных объектов и создание 1000 МВт дополнительной тепловой генерации;

частичное восстановление энергоблоков — на 350 МВт в первую очередь и ещё на 100 МВт до конца года.

Тем не менее городские власти призывают киевлян не рассчитывать на легкую зиму из-за интенсивности вражеских атак. Однако отмечают, что выполненный объем работ позволит встретить сезон со значительно более высоким уровнем защищенности, чем в прошлом году.

"Надо быть реалистами. Мы живем в период жесткой фазы войны, когда для врага даже гражданские лица являются одной из приоритетных целей", — подытожил эксперт.

Недавно Новини.LIVE сообщали о возможных атаках российской армии на критическую инфраструктуру уже этой зимой. По словам министра энергетики, мечты об уничтожении энергетики Украины не покидают врага. Помимо энергетической инфраструктуры, под угрозой могут оказаться объекты водоснабжения.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько украинцам еще придется жить в условиях отключений света. По словам экспертов, прятать или продавать генераторы не рекомендуется как минимум 3 года. Однако при условии разумного энергопотребления и отсутствия российских атак на энергетику этот период можно будет преодолеть быстрее.