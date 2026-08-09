Як Київ готується до зими: деталі від КМДА

Руки на батареї, ТЕЦ. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Столиця України перебуває у найбільш активній фазі підготовки до майбутнього опалювального сезону. Попри постійні ризики та атаки ворога на критичну інфраструктуру, місто вже реалізувало понад половину заходів, передбачених Планом стійкості. Проте багато киян все ж задаються питанням: чи буде столиця з теплом цієї зими.

Про всі деталі підготовки до опалювального сезону в інтерв'ю для LB.ua розповів тимчасовий виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передають Новини.LIVE.

Наскільки вже готова столиця до зими

У КМДА спростовують закиди щодо нібито виконання лише 6% від запланованих заходів. За словами Пантелеєва, середній рівень готовності об'єктів наразі становить 50% і вище. А відновлення потужностей ТЕЦ, інженерно-технічний захист та резервне живлення — мають бюджет і забезпечені коштами на 70-80%.

Загальний кошторис спільних із державою заходів перевищує 31 мільярд гривень і розподілений порівну. Частка Києва становить близько 16 мільярдів. З них 11 мільярдів вже зафіксовано в міських програмах та бюджеті. Решту 5-6 мільярдів гривень місто залучає через перерозподіл кошторису та на запозичення. Зокрема, укладено угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку та готується кредитування через державні банки.

Окремою ланкою закладеного бюджету є перерозподіл ресурсів. Адже наслідки кожного балістичного обстрілу завдають місту збитків на 300–500 мільйонів гривень. Наразі пріоритетами бюджету також залишаються відбудова житла та облаштування укриттів.

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Взаємодія з урядом та резервні системи

За словами посадовця, підготовка до зими наразі відбувається поза політичними дискусіями. Оновлений склад Кабміну на чолі з прем'єр-міністром залучився до процесів оперативно. Необхідні процедури та бюрократія проходять урядові комітети за кілька днів замість місяців.

Держава також бере активну участь у реалізації найдорожчого напрямку — резервної схеми теплопостачання. Там роботи вже ведуться на трьох чвертях об'єктів. Зокрема, Державне агентство відновлення реалізує проєкт резервного тепла для зони однієї з ТЕЦ на лівому березі столиці.

Як на підготовку до зими впливає кадровий дефіцит

Головною проблемою для підрядних організацій залишається дефіцит персоналу. Оскільки багатьом компаніям складно бронювати працівників за чинними умовами мобілізації, то підприємства змушені працювати в умовах сильної недостачі працівників.

Але попри всі перешкоди, до кінця року у столиці планується досягти наступних цілей:

повне відновлення пошкоджених об'єктів та створення 1000 МВт додаткової теплової генерації;

часткове відновлення енергоблоків — на 350 МВт у першу чергу та ще на 100 МВт до кінця року.

Проте у міській владі закликають киян не налаштовуватися на легку зиму через інтенсивність ворожих атак. Однак наголошують, що виконаний обсяг робіт дозволить зустріти сезон зі значно вищим рівнем захищеності, ніж минулого року.

"Треба бути реалістами. Ми живемо в період жорсткої фази війни, коли для ворога вже й цивільні є однією з пріоритетних цілей", — підсумував експерт.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про можливі атаки російської армії на критичну інфраструктуру вже цієї зими. За словами міністра енергетики, мрії щодо знищення енергетики України не покидають ворога. Окрім енергетичної інфраструктури, під загрозою може опинитись об'єкти водопостачання.

Також Новини.LIVE розповідали скільки українцям ще доведеться жити в умовах відключення світла. За словами експертів, ховати чи продавати генератори не радять щонайменше 3 роки. Проте за умови свідомого енергоспоживання та відсутності російських атак на енергетику цей період можна буде пройти швидше.