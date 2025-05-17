Сколько стоят билеты в самые известные театры Европы — инфографика

Театр Ла Скала в Милане. Фото: Pexels

В странах Европейского Союза театр — это важная составляющая не только культурного сектора, но и экономики в целом. Большинство направлений сценического искусства финансируются государством. Власти едва ли не каждой страны ЕС тратят немало средств, чтобы театры работали на развитие демократического общества, создание в нем высокой морали. И, стоит отметить, за "прикосновение к искусству" ценителям театров иногда приходится платить немалые деньги.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоят билеты в самые известные театры стран Евросоюза.

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В каких театрах самые дорогие билеты

Ожидаемо, что немалые деньги придется выложить за посещение одного из самых уважаемых оперных театров мира — La Scala в итальянской столице. Там цены на билеты обычно стартуют от 64 евро, однако предусмотрены хорошие скидки для льготных категорий — пенсионеров, студентов и т.д.

Если же вы готовы смотреть спектакль стоя — можете сэкономить даже в десять раз и больше. Такие билеты начинают продавать где-то за полтора часа до начала спектакля, однако очередь за ними лучше занимать за 6-7 часов.

Более того — насладиться действом, которое происходит на сцене La Scala, можно даже бесплатно, ведь на фасаде театра установлен большой экран, где транслируются все спектакли в прямом эфире.

На следующей строчке — самый красивый театр Бельгии Theatre Royal de la Monnaie, расположенный в Брюсселе. Цены на стандартные билеты здесь стартуют от 50 евро, однако можно сэкономить, купив годовой абонемент. Кроме того, скидка в 25% предусмотрена для:

молодежи до 15 лет;

пенсионеров;

безработных;

лиц с инвалидностью.

В тройке лидеров по ценам на билеты также старейший профессиональный театр Финляндии Suomen Kansallisteatteri в Хельсинки. Желающие посмотреть спектакль должны выложить 40 евро. Но есть скидки для пенсионеров и студентов — 10% и 50% соответственно.

Цены на билеты в театры в других странах ЕС

В целом цены на билеты в самые популярные театры Евросоюза можно разделить на три категории:

От 20 до 35 евро:

Польша — Grand Theatre (Варшава) — €35;

Германия — Deutsches Opernhaus (Берлин) — €30;

Австрия — Vienna State Opera (Вена) — €30;

Швеция — Kungliga Operan (Стокгольм) — €27;

Люксембург — Grand Theatre de Luxembourg (Люксембург) — €25;

Ирландия — Bord Gais Energy Theatre (Дублин) — €24;

Португалия — National Theatre of Saint Charles (Лиссабон) — €20.

От 10 до 20 евро:

Дания — Royal Danish Theatre (Копенгаген) — €17;

Словакия — Slovak National Theater (Братислава) — €16;

Франция — Grand Opera (Париж) — €15;

Нидерланды — Internationaal Theater Amsterdam (Амстердам) — €15;

Испания — Gran Teatre del Liceu (Барселона) — €15;

Эстония — Tallinna Linnateater (Таллинн) — €15;

Греция — National Theatre of Greece (Афины) — €15;

Словения — Opera in Balet Ljubljana (Любляна) — €15;

Румыния — Vasile Alecsandri National Theater (Яссы) — €15;

Латвия — Latvijas Nacionālais teātris (Рига) — €12.

Менее 10 евро:

Чехия — National Theatre (Прага) — €8;

Литва — Lithuanian National Drama Theatre (Вильнюс) — €8;

Мальта — Pjazza Teatru Rjal (Валлетта) — €5;

Кипр — Patihio Theater (Лимасол) — €5;

Болгария — Ivan Vazov National Theatre (София) — €5;

Венгрия — National Theatre (Будапешт) — €5;

Хорватия — Croatian National Theatre (Загреб) — €1,5.

Указанные цены актуальны для мая 2025 года и могут меняться в зависимости от сезона и многих других факторов.

Кроме того, каждый театр предлагает множество скидок и индивидуальных условий для разных категорий зрителей, поэтому перед тем как купить билеты, стоит изучать информацию на официальных сайтах заведений.

Цены на билеты в театры ЕС. Графика: Новини.LIVE

Сколько стоят билеты в театр в Украине

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко можно без преувеличения назвать одним из самых престижных театров Украины. Ежегодно он привлекает тысячи киевлян и гостей столицы. Цены на билеты в этот культурный центр варьируются в зависимости от спектакля, места в зале, сезона и дня недели и обычно стартуют от 100 грн, что эквивалентно чуть более 2 евро.

Если сравнивать со странами Евросоюза, то в Украине цены на билеты едва ли не самые низкие, что делает театр действительно демократичным местом для каждого, кто ценит высокое искусство и желает хотя бы на несколько часов отдохнуть от суровой реальности.

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