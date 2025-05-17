Скільки коштують квитки до найвідоміших театрів Європи — інфографіка

Театр Ла Скала в Мілані. Фото: Pexels

У країнах Європейського Союзу театр — це важливий складник не лише культурного сектору, а й економіки в цілому. Більшість напрямків сценічного мистецтва фінансуються державою. Влада чи не кожної країни ЄС витрачає чимало коштів, щоб театри працювали на розбудову демократичного суспільства, створення в ньому високої моралі. Й, варто зазначити, за "дотик до мистецтва" поціновувачам театрів інколи доводиться платити чималі гроші.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштують квитки до найвідоміших театрів країн Євросоюзу.

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Очікувано, що чималі гроші доведеться викласти за відвідування одного з найбільш шанованих оперних театрів світу — La Scala в італійській столиці. Там ціни на квитки зазвичай стартують від 64 євро, однак передбачені хороші знижки для пільгових категорій — пенсіонерів, студентів тощо.

Якщо ж ви готові дивитись виставу стоячи — можете зекономити навіть вдесятеро й більше. Такі квитки починають продавати десь за півтори години до початку спектаклю, однак чергу за ними краще займати за 6-7 годин.

Ба більше — насолодитися дійством, яке відбувається на сцені La Scala, можна навіть безплатно, адже на фасаді театру встановлений великий екран, на якому транслюються усі вистави в прямому ефірі.

На наступній сходинці — найкрасивіший театр Бельгії Theatre Royal de la Monnaie, розташований у Брюсселі. Ціни на стандартні квитки тут стартують від 50 євро, однак можна зекономити, купивши річний абонемент. Крім того, знижка у 25% передбачена для:

молоді до 15 років;

пенсіонерів;

безробітних;

осіб з інвалідністю.

В трійці лідерів за цінами на квитки також найстаріший професійний театр Фінляндії Suomen Kansallisteatteri в Гельсінкі. Охочі подивитися виставу мають викласти 40 євро. Але є знижки для пенсіонерів та студентів — 10% та 50% відповідно.

Ціни на квитки до театрів в інших країнах ЄС

Загалом ціни на квитки до найпопулярніших театрів Євросоюзу можна розділити на три категорії:

Від 20 до 35 євро:

Польща — Grand Theatre (Варшава) — €35;

Німеччина — Deutsches Opernhaus (Берлін) — €30;

Австрія — Vienna State Opera (Відень) — €30;

Швеція — Kungliga Operan (Стокгольм) — €27;

Люксембург — Grand Theatre de Luxembourg (Люксембург) — €25;

Ірландія — Bord Gais Energy Theatre (Дублін) — €24;

Португалія — National Theatre of Saint Charles (Лісабон) — €20.

Від 10 до 20 євро:

Данія — Royal Danish Theatre (Копенгаген) — €17;

Словаччина — Slovak National Theater (Братислава) — €16;

Франція — Grand Opera (Париж) — €15;

Нідерланди — Internationaal Theater Amsterdam (Амстердам) — €15;

Іспанія — Gran Teatre del Liceu (Барселона) — €15;

Естонія — Tallinna Linnateater (Таллінн) — €15;

Греція — National Theatre of Greece (Афіни) — €15;

Словенія — Opera in Balet Ljubljana (Любляна) — €15;

Румунія — Vasile Alecsandri National Theater (Ясси) — €15;

Латвія — Latvijas Nacionālais teātris (Рига) — €12.

Менш як 10 євро:

Чехія — National Theatre (Прага) — €8;

Литва — Lithuanian National Drama Theatre (Вільнюс) — €8;

Мальта — Pjazza Teatru Rjal (Валлетта) — €5;

Кіпр — Patihio Theater (Лімасол) — €5;

Болгарія — Ivan Vazov National Theatre (Софія) — €5;

Угорщина — National Theatre (Будапешт) — €5;

Хорватія — Croatian National Theatre (Загреб) — €1,5.

Вказані ціни є актуальними для травня 2025 року й можуть змінюватися залежно від сезону та багатьох інших факторів.

Крім того, кожен театр пропонує безліч знижок та індивідуальних умов для різних категорій глядачів, тож перед тим як купити квитки, варто вивчати інформацію на офіційних сайтах закладів.

Ціни на квитки до театрів в ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Скільки коштують квитки до театру в Україні

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка можна без перебільшення назвати одним із найпрестижніших театрів України. Щороку він приваблює тисячі киян та гостей столиці. Ціни на квитки до цього культурного осередку варіюються залежно від вистави, місця у залі, сезону та дня тижня й зазвичай стартують від 100 грн, що еквівалентно трохи більше як 2 євро.

Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то в Україні ціни на квитки чи не найнижчі, що робить театр справді демократичним місцем для кожного, хто цінує високе мистецтво й бажає хоча б на декілька годин відпочити від суворої реальності.

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