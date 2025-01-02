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Экономия и отложения — как составить чеклист расходов на 2025 год

2 января 2025 12:20
Елизавета Супивская - редактор
Составить чеклист расходов на 2025 год – как правильно рассчитать
Подсчет на калькуляторе. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Согласно основам финансовой грамотности, можно избегать непредвиденных расходов и эффективно управлять бюджетом благодаря формированию чеклиста расходов. Процесс займет немного времени, но в перспективе позволит экономно распоряжаться собственным капиталом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должно быть в чеклисте расходов на 2025 год.

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Как составить чеклист расходов

Чеклист переводится как "контрольный список", содержащий ряд главных и второстепенных задач для выполнения. Это упрощенное объяснение, которые варьируется в зависимости от тематики чеклиста. Если мы говорим о финансовых расходах в течение года, то необходимо собрать список основных/побочных статей и распределить между ними бюджет.

  1. Для начала нужно проанализировать свои расходы за 2024 год. Это поможет выделить категории, на которые уходит больше всего денег. Ничего не забудьте, в частности спонтанные покупки, развлечения и т.д.
  2. На основе первого пункта определите обязательные расходы. Они носят регулярный характер, то есть повторяются ежемесячно/еженедельно/ежедневно. Обычно в список основных входят расходы на жилье, коммунальные услуги, продукты питания, проезд в транспорте, обучение/репетиторов, лекарственные средства, погашение кредитов и т.д.
  3. Следующий шаг — определить переменные затраты. Сюда входят праздники, подарки на дни рождения, путешествия, свидания, подписки, обновление гардероба, большие покупки, налоги и т.д.
  4. Возле каждой статьи расходов укажите максимальную сумму, которую вы сможете выделить с учетом ежемесячного дохода.
  5. Отдельным пунктом укажите резервный фонд. Это сумма, которую нужно отложить на случай непредвиденных обстоятельств, так называемая финансовая подушка. Достаточно 5-10% от дохода.
  6. При желании можете составить список целей на 2025 год. К примеру, сколько хотите накопить в течение 12 месяцев или куда планируете инвестировать для увеличения заработка. Это потребует отдельной суммы, которую придется регулярно откладывать.

Остается последний шаг — создать структуру чеклиста. С этим поможет табличка в Excel или специальное мобильное приложение для планирования. Самый простой вариант выглядит так:

Экономия и отложения — как составить чеклист расходов на 2025 год - фото 1
Пример чеклиста расходов. Фото: скриншот

Предстоит регулярно сверять фактические расходы с планом, считать превышение или экономию, корректировать бюджет при необходимости.

Напомним, в 2025 году для украинцев введут немало финансовых нововведений. Одно из главных касается банковских операций и переводов с карты на карту. Граждане не смогут отправлять сумму сверх установленного лимита, это будет зависеть от категории риска.

Также мы писали, что новый год изменит ситуацию с финансами украинцев. Ведь появились новые налоги, некоторым категориям работников планируется повысить зарплату, курс доллара и евро будет планомерно расти, как и цены на товары/услуги.

деньги экономия доходы финансы расходы

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