Скласти чекліст витрат на 2025 рік – як правильно розрахувати

Підрахунок на калькуляторі. Фото: Pexels

Згідно з основами фінансової грамотності, можна уникати непередбачених видатків та ефективно управляти бюджетом завдяки формуванню чекліста витрат. Процес триватиме трохи часу, зате в перспективі дозволить економно розпоряджатися власним капіталом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що має бути в чеклісті витрат на 2025 рік.

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Як скласти чекліст витрат

Чекліст перекладається як "контрольний список", що містить низку головних і другорядних завдань для виконання. Це спрощене пояснення, яке варіюється залежно від тематики чекліста. Якщо ми говоримо про фінансові витрати протягом року, необхідно зібрати список основних/побічних статей видатків і розподілити між ними бюджет.

Для початку треба проаналізувати свої витрати за 2024 рік. Це допоможе виділити категорії, на які йде найбільше коштів. Нічого не забудьте, зокрема спонтанні покупки, розваги тощо. На основі першого пункту визначте свої обов’язкові витрати. Вони мають регулярний характер, тобто повторюються щомісяця/щотижня/щодня. Зазвичай у список основних входять витрати на житло, комунальні послуги, харчові продукти, проїзд у транспорті, навчання/репетиторів, лікарські засоби, погашення кредитів та ін. Наступний крок — визначити змінні витрати. Сюди входять свята, подарунки на дні народження, подорожі, побачення, підписки, оновлення гардероба, великі покупки, податки тощо. Біля кожної статті витрат вкажіть максимальну суму, яку ви зможете виділити з урахуванням щомісячного доходу. Окремим пунктом пропишіть резервний фонд. Це сума, яку потрібно відкласти на випадок непередбачених обставин, так звана фінансова подушка. Вистачить 5-10% від доходу. За бажанням можете скласти список цілей на 2025 рік. Наприклад, скільки хочете накопичити протягом 12 місяців або куди плануєте інвестувати для збільшення заробітку. Це вимагатиме окремої суми, яку доведеться регулярно відкладати.

Залишиться останній крок — створити структуру чекліста. З цим допоможе табличка в Excel чи спеціальний мобільний застосунок для планування. Найпростіший варіант має такий вигляд:

Приклад чекліста витрат. Фото: скриншот

Потрібно буде регулярно звіряти фактичні витрати з планом, рахувати перевищення або економію, корегувати бюджет за необхідності.

Нагадаємо, у 2025 році для українців запровадять чимало фінансових нововведень. Одне з найголовніших стосується банківських операцій та переказів з картки на картку. Громадяни не зможуть відправляти суму понад встановлений ліміт, це залежатиме від категорії ризику.

Також ми писали, що новий рік змінить ситуацію з фінансами українців. Адже з’явилися нові податки, деяким категоріям працівників планують підвищити зарплату, курс долара та євро планомірно зростатиме, як і ціни на товари/послуги.