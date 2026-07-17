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Главная Экономика Экономия на мобильной связи: кто может подключить тарифные планы за 250 грн

Экономия на мобильной связи: кто может подключить тарифные планы за 250 грн

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 18:20
Бюджетные тарифные планы от Vodafone: какие пакеты услуг стоят всего 250 грн
Магазин Vodafone и парень с телефоном. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Известный мобильный оператор Украины предложил абонентам выгодные пакеты услуг. Некоторые тарифные планы от Vodafone доступны клиентам всего за 250 грн/мес. Мы выяснили, что пользователи получают за эти деньги в июле 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Тарифные планы GigaCombo

Компания предоставляет абонентам пакеты услуг на любой кошелек. Среди выгодных предложений — линейка "Комбо", каждый тарифный план которой подешевел до 250 грн/мес. Цена актуальна для всех пользователей: и для тех, кто перенес мобильный номер в сеть, и для тех, кто решил просто сменить пакет или впервые подключился к Vodafone.

Стандартные условия обслуживания предусматривают такие цены на тарифные планы:

  • GigaCombo — 350 грн/мес.;
  • GigaCombo+ — 400 грн/мес.;
  • GigaCombo Pro — 425 грн/мес.;
  • GigaCombo Pro+ — 475 грн/мес.

Стоит уточнить, что сниженная цена действует в течение первых шести месяцев пользования пакетом услуг. По истечении этого срока вступает в силу полная стоимость обслуживания. В рамках акции наполнение тарифных планов никак не меняется.

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Что входит в GigaCombo

Объемы услуг варьируются в зависимости от выбранного предложения. Очевидно, чем выше стандартная цена тарифного плана, тем лучше его наполнение. Например, GigaCombo за 350 грн/мес. включает:

  • безлимитный мобильный трафик;
  • 11 ГБ в 27 странах ЕС;
  • безлимитный домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с;
  • неограниченные звонки в сети;
  • 500 минут на разговоры (в Украине и 27 странах ЕС);
  • 90+ телеканалов с Vodafone TV;
  • 50 минут на звонки за границу.

Для подключения скоростного домашнего интернета необходимо установить абонентский терминал. Мобильный оператор предоставляет это оборудование всем клиентам без дополнительной платы. Технология гарантирует надежный сигнал и высокую скорость доступа к сети в любое время суток.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как абонентам Киевстара и lifecell узнать историю своих расходов. Пользователи услуг мобильных операторов могут проверить, на что уходят их деньги. Обычно информация содержится в приложении или доступна по определенным комбинациям цифр.

Также Новини.LIVE сообщали, что для абонентов lifecell пересмотрят условия обслуживания. Некоторые пользователи услуг получат измененный объем интернет-трафика. Обновление в июле и августе 2026 года предусмотрено для участников акции "Гигабайты без границ".

Vodafone мобильный оператор мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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