Бюджетні тарифні плани від Vodafone: які пакети послуг коштують усього 250 грн

Магазин Vodafone і хлопець з телефоном. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Відомий мобільний оператор України запропонував абонентам вигідні пакети послуг. Деякі тарифні плани від Vodafone доступні клієнтам усього за 250 грн/міс. Ми дізналися, що користувачі отримують за такі гроші в липні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

Тарифні плани GigaCombo

Компанія забезпечує абонентів пакетами послуг на різний гаманець. Серед вигідних пропозицій — лінійка "Комбо", кожен тарифний план якої подешевшав до 250 грн/міс. Ціна актуальна для всіх користувачів: і тих, хто переніс мобільний номер у мережу, і тих, хто вирішив просто змінити пакет або вперше підключився до Vodafone.

Стандартні умови обслуговування включають таку вартість тарифних планів:

GigaCombo — 350 грн/міс.;

GigaCombo+ — 400 грн/міс.;

GigaCombo Pro — 425 грн/міс.;

GigaCombo Pro+ — 475 грн/міс.

Варто уточнити, що знижена ціна діє протягом перших шести місяців користування пакетом послуг. Після завершення цього терміну активується повна вартість обслуговування. Під час акції наповнення тарифних планів ніяк не змінюється.

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Що входить у GigaCombo

Обсяги послуг варіюються залежно від обраної пропозиції. Очевидно, чим більша стандартна ціна тарифного плану, тим кращим є наповнення. Наприклад, GigaCombo за 350 грн/міс. включає:

безлімітний мобільний трафік;

11 ГБ у 27 країнах ЄС;

безлімітний домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с;

необмежені дзвінки в мережі;

500 хвилин на розмови (в Україні та 27 країнах ЄС);

90+ телеканалів з Vodafone TV;

50 хвилин на дзвінки за кордон.

Для підключення швидкісного домашнього інтернету необхідно встановити абонентський термінал. Мобільний оператор забезпечує цим обладнанням усіх клієнтів без додаткової плати. Технологія гарантує надійний сигнал і високу швидкість доступу до мережі в будь-який час доби.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як абонентам Київстару та lifecell дізнатися історію своїх витрат. Користувачі послуг мобільних операторів можуть перевірити, на що йдуть їх гроші. Зазвичай інформація міститься в застосунку чи за певними комбінаціями цифр.

Також Новини.LIVE розповідали, що для абонентів lifecell переглянуть умови обслуговування. Деякі користувачі послуг отримають змінений обсяг інтернет-трафіку. Оновлення у липні та серпні 2026 року передбачене для користувачів акції "Гігабайти без кордонів".