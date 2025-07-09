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Главная Экономика Помощь при рождении ребенка — когда выплаты могут увеличить

Помощь при рождении ребенка — когда выплаты могут увеличить

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 18:15
Деньги при рождении ребенка — когда и на сколько могут увеличить выплаты
Человек держит деньги. Фото: Unsplash

Министерство социальной политики предлагает существенно увеличить денежную помощь для семей, в которых рождается ребенок. Сейчас ежемесячная выплата составляет всего 860 гривен, но в будущем она может вырасти до нескольких тысяч гривен в месяц.

О том, сколько получают семьи при рождении ребенка в 2025 году и на сколько хотят повысить эту сумму, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие суммы получают родители при рождении ребенка в 2025 году

По состоянию на 2025 год, общая сумма помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Из них родители получают:

  • 10 320 гривен — единовременно после рождения ребенка;
  • 30 960 гривен — по 860 гривен ежемесячно в течение трех лет.

Размер пособия не зависит от количества детей в семье и одинаков для всех.

На сколько хотят повысить выплаты при рождении ребенка

В интервью Радио Свобода первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что размер выплат для семей, в которых рождается ребенок, хотят пересмотреть.

Соответствующую законодательную инициативу уже передали на рассмотрение в Кабинет Министров. В документе предлагается установить единовременную выплату после рождения ребенка в размере 50 000 гривен. Также планируется пересмотреть размер ежемесячной поддержки, которая выплачивается в первый год жизни малыша.

Хотя точную сумму новых ежемесячных выплат пока не называют, в Минсоцполитики отмечают, что она будет существенно выше нынешних 860 гривен и может достигать нескольких тысяч гривен.

После согласования правительством законопроект передадут в Верховную Раду. Сейчас Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов работает над поиском источников финансирования новой программы. Если инициативу одобрят, новые правила могут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Ранее мы писали, что в Украине родители, у которых появился ребенок, имеют возможность получить специальный набор самых необходимых вещей для младенца. Аналогичную форму поддержки планируется внедрить и для семей, чьи дети идут в школу.

Также мы рассказывали, что сейчас продолжает действовать государственная инициатива "Пакет малыша". Семьи с новорожденными могут получить помощь в форме денежной компенсации. В связи с этим возникает вопрос, повлияет ли такая выплата на возможность оформления субсидий или социальные гарантии.

выплаты дети семья деньги соцвыплаты новорожденные
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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