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Допомога при народженні дитини — коли виплати можуть збільшити

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 18:15
Гроші при народженні дитини — коли та на скільки можуть збільшити виплати
Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Міністерство соціальної політики пропонує суттєво збільшити грошову допомогу для сімей, у яких народжується дитина. Наразі щомісячна виплата становить лише 860 гривень, але у майбутньому вона може зрости до кількох тисяч гривень на місяць.

Про те, скільки отримують родини при народженні дитини у 2025 році та на скільки хочуть підвищити цю суму, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які суми отримують батьки при народженні дитини у 2025 році

Станом на 2025 рік, загальна сума допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. З них батьки отримують:

  • 10 320 гривень — одноразово після народження дитини;
  • 30 960 гривень — по 860 гривень щомісяця протягом трьох років.

Розмір допомоги не залежить від кількості дітей у сім’ї та однаковий для всіх.

На скільки хочуть підвищити виплати при народженні дитини

В інтерв'ю Радіо Свобода перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що розмір виплат для родин, в яких народжується дитина, хочуть переглянути.

Відповідну законодавчу ініціативу вже передали на розгляд до Кабінету Міністрів. У документі пропонується встановити одноразову виплату після народження дитини у розмірі 50 000 гривень. Також планується переглянути розмір щомісячної підтримки, яка виплачується у перший рік життя малюка.

Хоча точну суму нових щомісячних виплат поки що не називають, у Мінсоцполітики зазначають, що вона буде суттєво вищою за нинішні 860 гривень і може сягати кількох тисяч гривень.

Після погодження урядом законопроєкт передадуть до Верховної Ради. Наразі Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством фінансів працює над пошуком джерел фінансування нової програми. Якщо ініціативу схвалять, нові правила можуть набути чинності з 1 січня 2026 року.

Раніше ми писали, що в Україні батьки, у яких з'явилася дитина, мають можливість отримати спеціальний набір найнеобхідніших речей для немовляти. Аналогічну форму підтримки планується впровадити й для сімей, чиї діти йдуть до школи.

Також ми розповідали, що наразі продовжує діяти державна ініціатива "Пакунок малюка". Родини з новонародженими можуть отримати допомогу у формі грошової компенсації. У зв’язку з цим виникає питання, чи вплине така виплата на можливість оформлення субсидій або соціальні гарантії.

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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