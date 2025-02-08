Возрастные надбавки в Украине — действительно ли пенсионеры получат дополнительные 300, 456 или 570 грн в 2025

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинцы, которые достигли определенного возраста, имеют право на дополнительные выплаты к пенсиям. Однако не все пенсионеры получают такие надбавки, а те, кому их таки назначают, часто недовольны размером доплат и не понимают, почему денег меньше чем обещали.

О том, что не так с возрастными надбавками в Украине и можно ли рассчитывать на дополнительные деньги в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Какие доплаты за возраст получают украинцы в 2025 году

Законодательством Украины определено, что граждане в возрасте от 70 до 74 лет могут рассчитывать на доплату до 300 гривен. Те, кому от 75 до 79 лет, получают до 456 гривен, а для людей старше 80 лет эта сумма составляет до 570 гривен. Однако есть ряд нюансов.

Формально надбавки касаются всех видов пенсий, но есть исключения. Если пенсионная выплата превышает 10 340 гривен 35 копеек, доплата не начисляется вообще. При этом, если пенсионер получает 10 300 гривен, доплата составит лишь 40 гривен, чтобы общая сумма не превышала установленную границу.

10 340 гривен — это средний уровень заработной платы за 2020 год, закрепленный в постановлении. С момента внедрения надбавок этот показатель не менялся. Поэтому правильнее говорить о доплате "до 300 гривен", ведь она может быть меньше.

Сколько реально добавляют к пенсии за возраст

Доплата начинает действовать со дня достижения соответствующего возраста. Если 70 лет исполнилось в середине месяца, в этот месяц пенсионер получит только половину доплаты, а со следующего — полную сумму. Также, при переходе в старшую возрастную группу, доплата не добавляется, а лишь корректируется:

В 75 лет надбавка увеличивается с 300 до 456 грн (реальный рост — 156 грн). В 80 лет — с 456 до 570 грн (реальный рост — 114 грн).

Также бывают более абсурдные случаи. Например, участники боевых действий имеют право на минимальную пенсию 4 958 грн. Если размер их пенсии (вместе с доплатами) составляет 4 000 грн, государство добавляет 958 грн, чтобы получилась гарантированная сумма.

Если такому лицу назначат возрастную доплату, например, 300 или 570 гривен, общий размер его пенсии не изменится — просто адресную помощь уменьшат на соответствующую сумму. Поэтому не всегда ожидания пенсионеров совпадают с реальностью.

Кроме того, в Минсоцполитики не исключают возможности пересмотра или отмены возрастных доплат в рамках будущих реформ. Поэтому важно понимать, как именно работает эта система, чтобы избежать ложных ожиданий и разочарований.

Ранее мы писали, что в Украине весной запланирована очередная индексация пенсий. Точный процент повышения пока неизвестен, однако по предварительным оценкам экспертов, рост может составить примерно 13-14%.

Также мы рассказывали, что граждане, достигшие 60-летнего возраста, имеют право на ряд социальных льгот, позволяющих уменьшить финансовую нагрузку. Однако не все пенсионеры осведомлены, какие доплаты и льготные программы доступны для них в 2025 году.