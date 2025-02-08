Вікові надбавки в Україні — чи дійсно пенсіонери отримають додаткові 300, 456 або 570 грн у 2025

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Українці, які досягли певного віку, мають право на додаткові виплати до пенсій. Однак не всі пенсіонери отримують такі надбавки, а ті, кому їх таки призначають, часто незадоволені розміром доплат та не розуміють, чому грошей менше ніж обіцяли.

Про те, що не так з віковими надбавками в Україні та чи можна розраховувати на додаткові гроші у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Які доплати за вік отримують українці у 2025 році

Законодавством України визначено, що громадяни віком від 70 до 74 років можуть розраховувати на доплату до 300 гривень. Ті, кому від 75 до 79 років, отримують до 456 гривень, а для людей старше 80 років ця сума складає до 570 гривень. Проте є низка нюансів.

Формально надбавки стосуються всіх видів пенсій, але є винятки. Якщо пенсійна виплата перевищує 10 340 гривень 35 копійок, доплата не нараховується взагалі. При цьому, якщо пенсіонер отримує 10 300 гривень, доплата складе лише 40 гривень, щоб загальна сума не перевищувала встановлену межу.

10 340 гривень — це середній рівень заробітної плати за 2020 рік, закріплений у постанові. З моменту впровадження надбавок цей показник не змінювався. Тому правильніше говорити про доплату "до 300 гривень", адже вона може бути меншою.

Скільки реально додають до пенсії за вік

Доплата починає діяти з дня досягнення відповідного віку. Якщо 70 років виповнилося в середині місяця, у цей місяць пенсіонер отримає лише половину доплати, а з наступного — повну суму. Також, при переході в старшу вікову групу, доплата не додається, а лише коригується:

У 75 років надбавка збільшується з 300 до 456 грн (реальне зростання — 156 грн). У 80 років — з 456 до 570 грн (реальне зростання — 114 грн).

Також бувають більш абсурдні випадки. Наприклад, учасники бойових дій мають право на мінімальну пенсію 4 958 грн. Якщо розмір їхньої пенсії (разом із доплатами) складає 4 000 грн, держава додає 958 грн, щоб вийшла гарантована сума.

Якщо такій особі призначать вікову доплату, наприклад, 300 або 570 гривень, загальний розмір її пенсії не зміниться — просто адресну допомогу зменшать на відповідну суму. Тож не завжди очікування пенсіонерів збігаються з реальністю.

Орім того, у Мінсоцполітики не виключають можливості перегляду чи скасування вікових доплат у рамках майбутніх реформ. Тому важливо розуміти, як саме працює ця система, щоб уникнути хибних очікувань та розчарувань.

Раніше ми писали, що в Україні навесні запланована чергова індексація пенсій. Точний відсоток підвищення поки невідомий, однак за попередніми оцінками експертів, зростання може скласти приблизно 13-14%.

Також ми розповідали, що громадяни, які досягли 60-річного віку, мають право на ряд соціальних пільг, що дозволяють зменшити фінансове навантаження. Однак не всі пенсіонери обізнані, які доплати та пільгові програми доступні для них у 2025 році.