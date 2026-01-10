Видео
Україна
Главная Экономика Доллар на пути к новым рекордам — что будет с курсом в Украине

Доллар на пути к новым рекордам — что будет с курсом в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 15:10
Курс доллара удерживает высокие позиции — к чему готовиться в ближайшее время
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В первой половине января 2026 года доллар побил рекорд, достигнув показателя 43,07 грн/долл. Ускорение девальвации гривны эксперты связывают с требованиями международных институтов и заложенным в госбюджет среднегодовым курсом 45,70 грн/долл. Однако украинцев волнует вопрос, задержится ли восходящий тренд надолго.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему доллар резко подорожал

Нижняя граница официального курса гривны к доллару в январе зафиксировалась на 42,17 грн/долл., а верхняя достигнет рекордного значения по состоянию на понедельник, 12 января. Резкая девальвация может толкнуть многих украинцев на радикальный шаг — массовый обмен национальной валюты на американскую, чтобы сохранить выгоду, пока курс не поднялся еще выше.

Однако экономист заверил, что подобная ситуация является временной, а причины восходящего тренда довольно понятны. Во-первых, в госбюджет-2026 заложили среднегодовой показатель на уровне 45,70 грн/долл., поэтому НБУ просто начал приближение к прогнозируемой границе.

Доллар на пути к новым рекордам — что будет с курсом в Украине - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Плюс международные институты требуют от Украины определенной девальвации гривны. Тот факт, что почти сразу после Нового года Национальный банк начал этот процесс, свидетельствует о выполнении государственного бюджета", — отметил Плотников.

Во-вторых, повышение курса позволяет начислять денежную помощь от западных партнеров с лучшим финансовым результатом. Ведь сейчас невозможно закрыть на 100% дефицит бюджета, поэтому выгоднее конвертировать внешние поступления по курсу 43 грн/долл. и больше, чем 42 грн/долл., как было в декабре.

Что будет с курсом доллара в Украине

"Подорожание затормозится в ближайшее время, ведь если на конец года должно быть 45,70 грн/долл., то подобными темпами результата удастся достичь раньше. Если не будет непрогнозируемых событий, НБУ будет удерживать гривну на уровне 43-43,50 грн/долл. примерно до лета", — констатировал Алексей Плотников.

Иными словами, он не советует украинцам спешить в обменники и покупать доллары с целью сохранить выгоду на будущее. Особенно в случае отсутствия свободных денег или финансовой подушки на несколько месяцев. Если есть потребность в накоплении валюты, то путь к обмену открыт, однако паниковать по поводу роста курса не стоит.

Напомним, чтобы вывезти из Украины валюту, необходимо осуществить письменное декларирование наличности на границе. Но только в случае превышения установленного лимита — 10 000 евро в эквиваленте.

Также мы писали, что доллар резко укрепился на фоне геополитического напряжения после операции США в Венесуэле. Инвесторы наблюдали за укреплением: индекс доллара вырос на 0,3%, тогда как евро и песо ослабли.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
