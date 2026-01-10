Курс долара втримує високі позиції — до чого готуватися найближчим часом

Долар на шляху до нових рекордів — що буде з курсом в Україні
В першій половині січня 2026 року долар побив рекорд, досягнувши показника 43,07 грн/дол. Пришвидшення девальвації гривні експерти пов’язують із вимогами міжнародних інституцій та закладеним у держбюджет середньорічним курсом 45,70 грн/дол. Однак українців хвилює питання, чи затримається висхідний тренд надовго.
Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.
Чому долар різко подорожчав
Нижня межа офіційного курсу гривні до долара у січні зафіксувалась на 42,17 грн/дол., а верхня досягне рекордного значення станом на понеділок, 12 січня. Різка девальвація може штовхнути багатьох українців на радикальний крок — масовий обмін національної валюти на американську, аби зберегти вигоду, поки курс не піднявся ще вище.
Однак економіст запевнив, що подібна ситуація є тимчасовою, а причини висхідного тренду доволі зрозумілі. По-перше, в держбюджет-2026 заклали середньорічний показник на рівні 45,70 грн/дол., тож НБУ просто почав наближення до прогнозованої межі.
"Плюс міжнародні інституції вимагають від України певної девальвації гривні. Той факт, що майже одразу після Нового року Національний банк почав цей процес, свідчить про виконання державного бюджету", — зазначив Плотніков.
По-друге, підвищення курсу дозволяє нараховувати грошову допомогу від західних партнерів із кращим фінансовим результатом. Адже зараз неможливо закрити на 100% дефіцит бюджету, тому вигідніше конвертувати зовнішні надходження за курсом 43 грн/дол. і більше, ніж 42 грн/дол., як було у грудні.
Що буде з курсом долара в Україні
"Дорожчання загальмується найближчим часом, бо якщо на кінець року має бути 45,70 грн/дол., то подібними темпами результату вдасться досягнути завчасно. Якщо не буде непрогнозованих подій, НБУ втримуватиме гривню на рівні 43-43,50 грн/дол. приблизно до літа", — констатував Олексій Плотніков.
Іншими словами, він не радить українцям поспішати в обмінники і купувати долари з метою зберегти вигоду на майбутнє. Особливо в разі відсутності вільних коштів або фінансової подушки на кілька місяців. Якщо є потреба в накопиченні валюти, то шлях до обміну відкритий, однак панікувати з приводу зростання курсу не варто.
Нагадаємо, щоб вивезти з України валюту, необхідно здійснити письмове декларування готівки на кордоні. Але тільки у випадку перевищення встановленого ліміту — 10 000 євро в еквіваленті.
Також ми писали, що долар різко зміцнився на тлі геополітичної напруги після операції США у Венесуелі. Інвестори спостерігали за укріпленням: індекс долара зріс на 0,3%, тоді як євро та песо ослабли.
Читайте Новини.LIVE!