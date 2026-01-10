Курс долара втримує високі позиції — до чого готуватися найближчим часом

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В першій половині січня 2026 року долар побив рекорд, досягнувши показника 43,07 грн/дол. Пришвидшення девальвації гривні експерти пов’язують із вимогами міжнародних інституцій та закладеним у держбюджет середньорічним курсом 45,70 грн/дол. Однак українців хвилює питання, чи затримається висхідний тренд надовго.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Чому долар різко подорожчав

Нижня межа офіційного курсу гривні до долара у січні зафіксувалась на 42,17 грн/дол., а верхня досягне рекордного значення станом на понеділок, 12 січня. Різка девальвація може штовхнути багатьох українців на радикальний крок — масовий обмін національної валюти на американську, аби зберегти вигоду, поки курс не піднявся ще вище.

Однак економіст запевнив, що подібна ситуація є тимчасовою, а причини висхідного тренду доволі зрозумілі. По-перше, в держбюджет-2026 заклали середньорічний показник на рівні 45,70 грн/дол., тож НБУ просто почав наближення до прогнозованої межі.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Плюс міжнародні інституції вимагають від України певної девальвації гривні. Той факт, що майже одразу після Нового року Національний банк почав цей процес, свідчить про виконання державного бюджету", — зазначив Плотніков.

По-друге, підвищення курсу дозволяє нараховувати грошову допомогу від західних партнерів із кращим фінансовим результатом. Адже зараз неможливо закрити на 100% дефіцит бюджету, тому вигідніше конвертувати зовнішні надходження за курсом 43 грн/дол. і більше, ніж 42 грн/дол., як було у грудні.

Що буде з курсом долара в Україні

"Дорожчання загальмується найближчим часом, бо якщо на кінець року має бути 45,70 грн/дол., то подібними темпами результату вдасться досягнути завчасно. Якщо не буде непрогнозованих подій, НБУ втримуватиме гривню на рівні 43-43,50 грн/дол. приблизно до літа", — констатував Олексій Плотніков.

Іншими словами, він не радить українцям поспішати в обмінники і купувати долари з метою зберегти вигоду на майбутнє. Особливо в разі відсутності вільних коштів або фінансової подушки на кілька місяців. Якщо є потреба в накопиченні валюти, то шлях до обміну відкритий, однак панікувати з приводу зростання курсу не варто.

Нагадаємо, щоб вивезти з України валюту, необхідно здійснити письмове декларування готівки на кордоні. Але тільки у випадку перевищення встановленого ліміту — 10 000 євро в еквіваленті.

Також ми писали, що долар різко зміцнився на тлі геополітичної напруги після операції США у Венесуелі. Інвестори спостерігали за укріпленням: індекс долара зріс на 0,3%, тоді як євро та песо ослабли.