Инвесторы отказываются от доллара — к чему привела политика Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Из-за торговой политики президента США Дональда Трампа курс доллара за три месяца упал до минимума. Инвесторы перешли к безопасным валютам — японской иене и швейцарскому франку.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире День.LIVE объяснил, будет ли реагировать курс доллара в Украине на события в мире.

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"Доллар обесценивается по отношению к мировым валютам. Когда мы говорим о соотношении гривна-доллар, действуют другие правила. С этой точки зрения думаю, что та динамика, которая существует, будет сохраняться", — пояснил Пендзин.

Пострадают ли от политики Трампа американцы

Эксперт напомнил, что к министру торговли США обратились американские товаропроизводители, автопроизводители, которые отметили, что введение пошлин, особенно против Канады, приведет к резкому подорожанию американских автомобилей.

"Проблема заключается в том, что на территории Канады производится достаточно большое количество комплектующих для американских автомобилей, поэтому компаниям придется увольнять самих американцев", — сказал эксперт.

Он считает, что это повлияет негативно на граждан США.

"Трамп подобной позицией приведет к тому, что американцы будут за те же товары платить больше, а денег получать меньше", — констатировал Пендзин.

Тем временем НБУ снизил официальный курс гривны к доллару. Показатель по состоянию на 6 марта установлен на уровне 41,36 грн/долл.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, валютный рынок в Украине почти не отреагировал на конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. После их ссоры в Белом доме наличный курс доллара немного поднялся, но впоследствии показатели стабилизировались.

Также мы писали, к каким показателям курс доллара в Украине никогда не вернется. Эксперты сходятся во мнении, что американская валюта больше не будет стоить 20 или 30 грн. Это напрасные надежды, которые не имеют логического обоснования в условиях украинских реалий.