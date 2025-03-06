Інвестори відмовляються від долара — до чого призвела політика Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Через торгівельну політику президента США Дональда Трампа курс долара за три місяці впав до мінімуму. Інвестори перейшли до безпечних валют — японської єни та швейцарського франка.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE пояснив, чи реагуватиме курс долара в Україні на події в світі.

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"Долар знецінюється по відношенню до світових валют. Коли ми говоримо про співвідношення гривня-долар, діють інші правила. З цієї точки зору думаю, що та динаміка, яка існує, зберігатиметься", — пояснив Пендзин.

Чи постраждають від політики Трампа американці

Експерт нагадав, що до міністра торгівлі США звернулися американські товаровиробники, автовиробники, які зазначили, що введення мит, особливо проти Канади, призведе до різкого здорожчання американських автомобілів.

"Проблема полягає в тому, що на території Канади виробляється достатньо велика кількість комплектуючих для американських автомобілів, тому компаніям доведеться звільняти самих американців", — пояснив експерт.

Він вважає, що це вплине негативно на громадян США.

"Трамп подібною позицією призведе до того, що американці будуть за ті самі товари платити більше, а грошей отримувати менше", — констатував Пендзин.

Тим часом НБУ знизив офіційний курс гривні до долара. Показник станом на 6 березня встановлено на рівні 41,36 грн/дол.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, валютний ринок в Україні майже не відреагував на конфлікт між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Після їхньої сварки в Білому домі готівковий курс долара трохи піднявся, але згодом показники стабілізувалися.

Також ми писали, до яких показників курс долара в Україні ніколи не повернеться. Експерти сходяться на думці, що американська валюта більше не коштуватиме 20 чи 30 грн. Це марні сподівання, які не мають логічного обґрунтування в умовах українських реалій.