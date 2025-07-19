Яйца первой категории — где найти бюджетную упаковку и что будет с ценами уже скоро

Куриные яйца. Фото: Unsplash

Чтобы купить куриные яйца дешевле, украинцам приходится ждать скидок в супермаркетах или искать поштучный продукт. Мы проверили актуальные цены в популярных сетях и выяснили, сколько минимально стоит упаковка яиц категории С1.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины.

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Где самая дешевая упаковка яиц

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц первой категории по Украине колеблется в диапазоне 66,90-73,53 грн. Но в большинстве магазинов продают товар немного дешевле, чтобы стимулировать продажи и освобождать места на полках для нового ассортимента.

Мы узнали, куда выгоднее наведаться потребителям, дабы приобрести востребованный продукт. По состоянию на 19 июля 2025 года самая дешевая упаковка (С1) обойдется украинцам в такие суммы:

Варус — 55,90 грн;

Ашан — 57,90 грн;

Новус — 59,19 грн;

АТБ — 59,90 грн;

Фора — 59,90 грн;

Сільпо — 64,89 грн;

Метро — 73,22 грн.

Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот 1 / 4







Что будет с ценами на яйца в Украине

Стоимость куриных яиц несколько месяцев подряд почти не меняется. Украинцы привыкли к высоким показателям в супермаркетах, но не теряют надежду, что летом 2025 года цены немного упадут. Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила, чего ожидать потребителям в ближайшее время.

"Если посмотреть, насколько выросла цена яиц не июнь к июню, а май к маю, то там рост был 86%. Сейчас — на несколько десятков процентов меньше. То есть сегодня общая динамика демонстрирует замедление роста стоимости продукта", — рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам специалиста, в 2023-2024 годах динамика удорожания куриных яиц была самой низкой среди всех продуктов питания. Учитывая нынешнюю ситуацию в Украине Пендзин прогнозирует снижение стоимости в ближайшее время. Конечно, не нужно надеяться на сильные колебания.

"Однако мы точно не увидим роста цен на яйца до 120-150 гривен. На несколько гривен снижение цены точно будет в ближайшее время", — рассказал эксперт журналистке Новини.LIVE.

Значительный фактор ценообразования — это стоимость кормов для кур, в основе которых кукуруза. В зависимости от нынешнего урожая культуры станет понятно, куда будут двигаться показатели в супермаркетах. Но узнать это украинцы смогут не раньше ноября.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в июне 2025 года цены на востребованные продукты питания выросли более чем на 23% по сравнению с июнем 2024-го. Больше всего подорожало сливочное масло (28,3%), овощи (24,2%), мясо (22,9%), хлеб (21,9%) и молоко (20,9%).

Также мы писали, что происходит с ценами на любимые продукты многих украинцев — арбузы и дыни. На полках супермаркетов уже вдоволь бахчевых от отечественных аграриев. Но стоимость немного "кусается" как для сезонного товара.