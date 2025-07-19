Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами

Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 09:05
Яйца первой категории — где найти бюджетную упаковку и что будет с ценами уже скоро
Куриные яйца. Фото: Unsplash

Чтобы купить куриные яйца дешевле, украинцам приходится ждать скидок в супермаркетах или искать поштучный продукт. Мы проверили актуальные цены в популярных сетях и выяснили, сколько минимально стоит упаковка яиц категории С1.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины.

Реклама
Читайте также:

Где самая дешевая упаковка яиц

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц первой категории по Украине колеблется в диапазоне 66,90-73,53 грн. Но в большинстве магазинов продают товар немного дешевле, чтобы стимулировать продажи и освобождать места на полках для нового ассортимента.

Мы узнали, куда выгоднее наведаться потребителям, дабы приобрести востребованный продукт. По состоянию на 19 июля 2025 года самая дешевая упаковка (С1) обойдется украинцам в такие суммы:

  • Варус — 55,90 грн;
  • Ашан — 57,90 грн;
  • Новус — 59,19 грн;
  • АТБ — 59,90 грн;
  • Фора — 59,90 грн;
  • Сільпо — 64,89 грн;
  • Метро — 73,22 грн.
  • Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами - фото 1
    Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами - фото 2
    Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами - фото 3
    Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами - фото 4
    Цены на куриные яйца в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
1 / 4
  • Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами - фото 1
  • Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами - фото 2
  • Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами - фото 3
  • Дешевле яйца не найти — куда идти за выгодой и что будет с ценами - фото 4

Что будет с ценами на яйца в Украине

Стоимость куриных яиц несколько месяцев подряд почти не меняется. Украинцы привыкли к высоким показателям в супермаркетах, но не теряют надежду, что летом 2025 года цены немного упадут. Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила, чего ожидать потребителям в ближайшее время.

"Если посмотреть, насколько выросла цена яиц не июнь к июню, а май к маю, то там рост был 86%. Сейчас — на несколько десятков процентов меньше. То есть сегодня общая динамика демонстрирует замедление роста стоимости продукта", — рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам специалиста, в 2023-2024 годах динамика удорожания куриных яиц была самой низкой среди всех продуктов питания. Учитывая нынешнюю ситуацию в Украине Пендзин прогнозирует снижение стоимости в ближайшее время. Конечно, не нужно надеяться на сильные колебания.

"Однако мы точно не увидим роста цен на яйца до 120-150 гривен. На несколько гривен снижение цены точно будет в ближайшее время", — рассказал эксперт журналистке Новини.LIVE.

Значительный фактор ценообразования — это стоимость кормов для кур, в основе которых кукуруза. В зависимости от нынешнего урожая культуры станет понятно, куда будут двигаться показатели в супермаркетах. Но узнать это украинцы смогут не раньше ноября.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в июне 2025 года цены на востребованные продукты питания выросли более чем на 23% по сравнению с июнем 2024-го. Больше всего подорожало сливочное масло (28,3%), овощи (24,2%), мясо (22,9%), хлеб (21,9%) и молоко (20,9%).

Также мы писали, что происходит с ценами на любимые продукты многих украинцев — арбузы и дыни. На полках супермаркетов уже вдоволь бахчевых от отечественных аграриев. Но стоимость немного "кусается" как для сезонного товара.

продукты товары яйца супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации