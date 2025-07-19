Яйця першої категорії — де знайти бюджетну упаковку і що буде з цінами вже скоро

Курячі яйця. Фото: Unsplash

Щоб купити курячі яйця дешевше, українцям доводиться чекати на знижки в супермаркетах або шукати поштучний продукт. Ми перевірили актуальні ціни в популярних мережах і з’ясували, скільки мінімально коштує упаковка яєць категорії С1.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України.

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Де найдешевша упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць першої категорії по Україні коливається в діапазоні 66,90-73,53 грн. Але в більшості магазинів продають товар трохи дешевше, аби стимулювати продажі та звільняти місця на полицях для нового асортименту.

Ми дізналися, куди вигідніше навідатися споживачам, аби придбати затребуваний продукт. Станом на 19 липня 2025 року найдешевша упаковка (С1) обійдеться українцям у такі суми:

Варус — 55,90 грн;

Ашан — 57,90 грн;

Новус — 59,19 грн;

АТБ — 59,90 грн;

Фора — 59,90 грн;

Сільпо — 64,89 грн;

Метро — 73,22 грн.

Ціни на курячі яйця в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курячі яйця в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курячі яйця в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курячі яйця в супермаркетах України. Фото: скриншот 1 / 4







Що буде з цінами на яйця в Україні

Вартість курячих яєць кілька місяців поспіль майже не змінюється. Українці звикли до високих показників у супермаркетах, але не втрачають надію, що влітку 2025 року ціни трохи впадуть. Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн з’ясувала, чого очікувати споживачам найближчим часом.

"Якщо подивитися, наскільки зросла ціна яєць не червень до червня, а травень до травня, то там зростання було 86%. Зараз — на кілька десятків відсотків менше. Тобто сьогодні загальна динаміка демонструє сповільнення зростання вартості продукту", — розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами фахівця, у 2023-2024 роках динаміка дорожчання курячих яєць була найнижчою серед усіх продуктів харчування. З огляду на нинішню ситуацію в Україні Пендзин прогнозує зниження вартості найближчим часом. Звісно, не потрібно сподіватися на сильні коливання.

"Однак ми точно не побачимо зростання цін на яйця до 120-150 гривень. На кілька гривень зниження ціни точно буде найближчим часом", — розповів експерт журналістці Новини.LIVE.

Значний фактор ціноутворення — це вартість кормів для курей, в основі яких кукурудза. Залежно від цьогорічного врожаю культури стане зрозуміло, куди рухатимуться показники в супермаркетах. Але дізнатися це українці зможуть не раніше листопада.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у червні 2025 року ціни на затребувані продукти харчування зросли на понад 23% у порівнянні з червнем 2024-го. Найбільше подорожчало вершкове масло (28,3%), овочі (24,2%), м'ясо (22,9%), хліб (21,9%) і молоко (20, 9%).

Також ми писали, що відбувається з цінами на улюблені продукти багатьох українців — кавуни та дині. На полицях супермаркетів вже вдосталь баштанних від вітчизняних аграріїв. Але вартість трохи "кусається" як для сезонного товару.