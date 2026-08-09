Депортация из Германии и Польши: за что могут вернуть в Украину в августе 2026 года

Украинский паспорт, рука с печатью. Фото: Новини.LIVE, ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Немало украинцев проживают за границей, в частности в Польше и Германии. Международное право запрещает депортацию иностранцев на территорию государства, находящегося в состоянии войны, исключительно по признаку возраста или гражданства. Однако в случае уголовных правонарушений или несоблюдения миграционных правил принудительного выдворения избежать не удастся.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут депортировать украинцев из Польши и Германии в августе 2026 года.

Распространенные основания для депортации из ЕС

Существует немало причин для принудительного возвращения украинцев на родину. Необходимо следить за сроком действия своих документов, соблюдением миграционных требований и местных законов, дабы избежать потенциальных проблем. Депортация из Польши и Германии возможна при таких условиях:

просрочка загранпаспорта, визы или вида на жительство;

подделка официальных документов;

умышленное предоставление ложной информации о себе;

незаконное трудоустройство;

совершение уголовного правонарушения;

ведение бизнеса без официальной регистрации;

создание угрозы национальной безопасности;

подозрение в причастности к террористическим группировкам.

Эти основания вполне реальны. Например, летом 2026 года из Польши депортировали гражданина Украины, устроившего опасный инцидент в варшавском метро. Мужчина бросил свой рюкзак на рельсы, в результате чего пришлось эвакуировать пассажиров и временно приостановить движение поездов. Кроме того, нарушителю общественного порядка запретили въезд в Шенгенскую зону на 10 лет.

На какой срок могут депортировать из ЕС

Ранее мы рассказывали, через сколько времени иностранцы могут вернуться за границу после депортации. Какого-либо стандартного срока не существует, а продолжительность запрета зависит от индивидуальных обстоятельств.

Минимальный срок составляет шесть месяцев. Обычно такое наказание применяют за превышение разрешенного срока пребывания, проблемы с документами или отсутствие денег для проживания на территории страны.

На три года депортируют за административные правонарушения и незаконную трудовую или предпринимательскую деятельность. Если информацию о человеке внесли в Шенгенскую информационную систему SIS, запрет на въезд может действовать до пяти лет.

А максимальный срок, кроме пожизненного, составляет 10 лет. Его применяют за подделку документов, нелегальное пересечение границы, тяжкие уголовные преступления и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие финансовые вопросы необходимо решить украинцам перед пересечением границы. В пункте пропуска возможны проблемы из-за наличных денег. Например, если человек уклоняется от письменного декларирования валютных ценностей или не накопил минимальную сумму средств.

Также Новини.LIVE сообщали, что налоговая и пограничная службы начали автоматический обмен информацией между своими электронными системами. Благодаря этому пересечение границы ускорится, поскольку не придется ждать бумажных запросов.