Депортация из Германии и Польши: за что могут вернуть в Украину в августе 2026 года
Немало украинцев проживают за границей, в частности в Польше и Германии. Международное право запрещает депортацию иностранцев на территорию государства, находящегося в состоянии войны, исключительно по признаку возраста или гражданства. Однако в случае уголовных правонарушений или несоблюдения миграционных правил принудительного выдворения избежать не удастся.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут депортировать украинцев из Польши и Германии в августе 2026 года.
Распространенные основания для депортации из ЕС
Существует немало причин для принудительного возвращения украинцев на родину. Необходимо следить за сроком действия своих документов, соблюдением миграционных требований и местных законов, дабы избежать потенциальных проблем. Депортация из Польши и Германии возможна при таких условиях:
- просрочка загранпаспорта, визы или вида на жительство;
- подделка официальных документов;
- умышленное предоставление ложной информации о себе;
- незаконное трудоустройство;
- совершение уголовного правонарушения;
- ведение бизнеса без официальной регистрации;
- создание угрозы национальной безопасности;
- подозрение в причастности к террористическим группировкам.
Эти основания вполне реальны. Например, летом 2026 года из Польши депортировали гражданина Украины, устроившего опасный инцидент в варшавском метро. Мужчина бросил свой рюкзак на рельсы, в результате чего пришлось эвакуировать пассажиров и временно приостановить движение поездов. Кроме того, нарушителю общественного порядка запретили въезд в Шенгенскую зону на 10 лет.
На какой срок могут депортировать из ЕС
Ранее мы рассказывали, через сколько времени иностранцы могут вернуться за границу после депортации. Какого-либо стандартного срока не существует, а продолжительность запрета зависит от индивидуальных обстоятельств.
Минимальный срок составляет шесть месяцев. Обычно такое наказание применяют за превышение разрешенного срока пребывания, проблемы с документами или отсутствие денег для проживания на территории страны.
На три года депортируют за административные правонарушения и незаконную трудовую или предпринимательскую деятельность. Если информацию о человеке внесли в Шенгенскую информационную систему SIS, запрет на въезд может действовать до пяти лет.
А максимальный срок, кроме пожизненного, составляет 10 лет. Его применяют за подделку документов, нелегальное пересечение границы, тяжкие уголовные преступления и пр.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, какие финансовые вопросы необходимо решить украинцам перед пересечением границы. В пункте пропуска возможны проблемы из-за наличных денег. Например, если человек уклоняется от письменного декларирования валютных ценностей или не накопил минимальную сумму средств.
Также Новини.LIVE сообщали, что налоговая и пограничная службы начали автоматический обмен информацией между своими электронными системами. Благодаря этому пересечение границы ускорится, поскольку не придется ждать бумажных запросов.
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