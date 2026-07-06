Денежное обеспечение в ВСУ: Минобороны обратилось к военным

Военнослужащий на задании, деньги в кармане военной формы. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Выплаты, которые украинские военнослужащие уже получили или получат в ближайшие дни, — это базовое денежное обеспечение. Боевые и другие вознаграждения будут перечислены защитникам позже.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram, передают Новини.LIVE.

Что будет с выплатами военным в июле

В ведомстве заявили, что в начале месяца военнослужащим выплатят только основное денежное довольствие за июнь без учета надбавок и доплат.

"В настоящее время Минобороны, Генштаб ВСУ и другие органы военного управления разъясняют порядок новых выплат за июнь для воинских частей", — говорится в сообщении.

Когда военнослужащим выплатят боевые и надбавки

Как отметили в Минобороны, дополнительное вознаграждение за работу в тылу, составляющее 10 000 грн, защитники получат одновременно с боевыми доплатами (как правило, их перечисляют после 20 числа месяца за предыдущий — ред.).

Боевые выплаты и выплаты за взятие противника в плен, по данным ведомства, будут произведены после издания приказов командиров частей об объявлении размеров этих выплат конкретным военнослужащим.

Выплаты за ударно-поисковые и штурмовые действия будут осуществляться в зависимости от того, когда поступят документы, подтверждающие эти действия, от конкретного вышестоящего штаба. То есть, если эти подтверждения поступят позже установленного срока, военные получат выплату в следующем месяце.

"Вместе с тем, в приказе № 260 Минобороны предусмотрено, что вышестоящему штабу на подтверждение штурмовых действий предоставляется 3 суток", — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что выплаты за уничтожение живой силы будут осуществляться после верификации в системе "Дельта" и объявления приказом командира. Порядок этой процедуры Минобороны предоставит отдельно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле военнослужащим будут начислять выплаты по-новому. Это предусматривают изменения в системе денежного обеспечения, введенные Минобороны. В частности, увеличена минимальная сумма денежного обеспечения. Кроме того, расширен список доплат, которые могут получить бойцы.

Также Новини.LIVE писали, что для военнослужащих ввели бонусы за боевые результаты. Сумма выплат зависит от места службы, характера выполняемых задач и достигнутых результатов. Все доплаты и премии назначаются на основании соответствующего приказа командира воинской части.