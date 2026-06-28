Денежное обеспечение в ВСУ: кто из военнослужащих получит в июле бонусы за боевые результаты

Военный на боевом задании, деньги в руке. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С июня в Украине начала действовать реформа Министерства обороны, предусматривающая новую систему мотивационных выплат и надбавок для военнослужащих. В частности, для защитников ввели новые бонусы за боевые результаты.

Новини.LIVE рассказывают, кто может получить такие доплаты в июле.

Какие выплаты получат военные

В июле военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований продолжат получать денежное довольствие, а также дополнительные вознаграждения за выполнение боевых и специальных задач. Размер выплат зависит от места службы, характера выполняемых задач и достигнутых результатов.

Базовые дополнительные выплаты

Как пояснили в Минобороны, для военнослужащих, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях, но выполняют задачи по обеспечению деятельности подразделений в тылу, предусмотрено дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 грн в месяц.

Минимальный гарантированный уровень ежемесячного денежного обеспечения — от 30 000 грн. Эти выплаты начисляются военнослужащим, которые не получают боевых вознаграждений.

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Вознаграждения за штурмовые действия

Отдельные доплаты предусмотрены для военных, участвующих в наступательных и штурмовых операциях.

Размеры вознаграждений за каждые сутки выполнения задач следующие:

20 000 грн в сутки — в случае восстановления контроля над позициями, ранее захваченными противником;

40 000 грн за сутки — за успешные штурмовые действия на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.

В случае, когда военнослужащий в течение одного дня одновременно выполняет несколько видов задач, за которые предусмотрены разные вознаграждения, выплачивается только одно из них — то, которое имеет больший размер.

Доплаты за управление войсками и выполнение специальных задач

Отдельной категорией являются вознаграждения для военнослужащих, обеспечивающих управление подразделениями или выполняющих специальные боевые задачи.

Начисление осуществляется пропорционально фактическому времени выполнения таких обязанностей в течение месяца.

Основные размеры выплат:

до 50 000 грн в месяц — для военных, выполняющих задачи на командных пунктах бригад, полков и батальонов, откуда осуществляется руководство подразделениями, ведущими боевые действия;

до 30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых или специальных задач.

Законодательством установлены ограничения на общую сумму большинства дополнительных выплат. С учетом боевых вознаграждений и других доплат общий объем начислений не может превышать 460 000 грн на одного военнослужащего в течение месяца.

Бонусы за боевые результаты

Некоторые вознаграждения выплачиваются дополнительно и не учитываются в общем лимите в 460 тысяч гривен. Так, в июле по итогам июня военнослужащие могут получить следующие бонусы:

100 000 грн — за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Сумма распределяется между всеми, кто непосредственно участвовал в захвате;

15 000 грн — за каждого уничтоженного врага в стрелковом или рукопашном бою, при условии подтверждения видеозаписью.

Все дополнительные выплаты и премии назначаются на основании соответствующего приказа командира воинской части.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, при каких условиях военным будут начисляться доплаты. Цель надбавок заключается в том, чтобы наиболее изнурительная и рискованная работа оплачивалась выше. Сумма доплат не зависит от типа службы.

Также Новини.LIVE писали, какую денежную помощь получают военные при увольнении со службы. Выплата начисляется в соответствии со стажем службы. Однако при определенных обстоятельствах защитнику могут отказать в ОГД.