Грошове забезпечення в ЗСУ: хто з військових отримає у липні бонуси за бойовий результат

Військовий на бойовому завданні, гроші в руці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З червня в Україні запрацювала реформа від Міністерства оборони, яка передбачає нову систему мотиваційних виплат і надбавок для військовослужбовців. Зокрема для захисників запровадили нові бонуси за бойовий результат.

Новини.LIVE розповідають, хто може отримати такі доплати у липні.

Які виплати отримають військові

У липні військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань продовжать отримувати грошове забезпечення, а також додаткові винагороди за виконання бойових і спеціальних завдань. Розмір виплат залежить від місця служби, характеру виконуваних завдань та досягнутих результатів.

Базові додаткові виплати

Як роз’яснили у Міноборони, для військовослужбовців, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, але виконують завдання із забезпечення діяльності підрозділів у тилу, передбачена додаткова щомісячна винагорода у розмірі 10 000 грн на місяць.

Мінімальний гарантований рівень щомісячного грошового забезпечення — від 30 000 грн. Ці виплати нараховуються військовослужбовцям, які не отримують бойових винагород.

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Винагороди за штурмові дії

Окремі доплати передбачені для військових, які беруть участь у наступальних та штурмових операціях.

Розміри винагород за кожну добу виконання завдань такі:

20 000 грн за добу — у разі відновлення контролю над позиціями, які раніше були захоплені противником;

40 000 грн за добу — за успішні штурмові дії на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.

У випадку, коли військовослужбовець протягом одного дня одночасно виконує кілька видів завдань, за які передбачені різні винагороди, виплачується лише одна з них — та, що має більший розмір.

Доплати за управління військами та виконання спеціальних завдань

Окремою категорією є винагороди для військовослужбовців, які забезпечують управління підрозділами або виконують спеціальні бойові завдання.

Нарахування здійснюється пропорційно фактичному часу виконання таких обов'язків протягом місяця.

Основні розміри виплат:

до 50 000 грн на місяць — для військових, які виконують завдання на командних пунктах бригад, полків та батальйонів, звідки здійснюється керівництво підрозділами, що ведуть бойові дії;

до 30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових або спеціальних завдань.

Законодавством встановлено обмеження щодо загальної суми більшості додаткових виплат. З урахуванням бойових винагород та інших доплат загальний обсяг нарахувань не може перевищувати 460 000 грн на одного військовослужбовця протягом місяця.

Бонуси за бойові результати

Деякі винагороди виплачуються додатково та не враховуються до загального ліміту у 460 тисяч гривень. Так, у липні за результатами червня військовослужбовці можуть отримати такі бонуси:

100 000 грн — за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні;

15 000 грн — за кожного знищеного ворога в стрілецькому або рукопашному бою, за умови підтвердження відеофіксацією.

Усі додаткові виплати та премії призначаються на підставі відповідного наказу командира військової частини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за якої умови військовим нараховуватимуть доплати. Мета надбавок полягає в тому, щоб найбільш виснажлива і ризикована робота оплачувалась більше. Від типу служби сума доплат не залежить.

Також Новини.LIVE писали, яку грошову допомогу отримують військові при звільненні зі служби. Виплата нараховується відповідно до вислуги років. Проте за певних обставин захиснику можуть відмовити в ОГД.