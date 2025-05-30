Выпускникам ЗВО выплатят 200 000 грн — кому назначили одноразовую помощь

Деньги в руках. Фото: Unsplash

В Украине фиксируется дефицит медицинских сотрудников. Это локальная тенденция, а не общая, поскольку очень малое количество специалистов после окончания заведений высшего образования выбирают местом работы сельскую местность или территории активных боевых действий. Именно там ощущается нехватка квалифицированных кадров.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 30 мая.

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Какую выплату получат медики

В селах не хватает молодых медицинских работников, поскольку выпускники ЗВО стремятся трудоустроиться в городах. Так же дефицит наблюдается в населенных пунктах, приближенных к линии фронта, что объясняется ситуацией с безопасностью.

Правительство понимает проблему, поэтому решило финансово стимулировать специалистов. Новое постановление регулирует введение единовременной выплаты выпускникам медицинских учебных заведений.

"Наряду с безопасностью и обороной инвестиции в человеческий капитал — это сквозная политика правительства и государства. Кабмин одобряет постановление о единовременной выплате в размере 200 000 грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в сельскую местность или на территории активных боевых действий", — сказал Шмыгаль.

По его словам, такая поддержка молодых специалистов является наиболее действенной как средство преодоления кадрового дефицита на местах. Согласно данным портала Work.ua, средняя зарплата медика в Украине равна 18 500 грн по состоянию на конец мая 2025 года.

Показатель вывели на основе информации в более 1 800 вакансиях с заголовком "Медик" и похожими запросами-синонимами. В Киеве средний доход специалистов больше — 23 000 грн/мес. Наименьший размер выплаты — в Полтаве и Кривом Роге, 14 000 и 14 300 грн соответственно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, правительство не планирует повышать минимальную зарплату в ближайшее время. С 1 января 2025 года украинцы получают от 8 000/мес., этот показатель утвержден в государственном бюджете.

Также мы писали, сколько в среднем зарабатывают учителя математики в Украине. По состоянию на конец мая 2025 года доход педагогических сотрудников оценивается в 18 500 грн/мес. В аналогичный период 2024-го средняя зарплата составляла 15 000 грн.