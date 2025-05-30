Випускникам ЗВО виплатять 200 000 грн — кому призначили одноразову допомогу

Гроші в руках. Фото: Unsplash

В Україні фіксується дефіцит медичних працівників. Це локальна тенденція, а не загальна, оскільки дуже мала кількість фахівців після закінчення закладів вищої освіти обирають місцем роботи сільську місцевість чи території активних бойових дій. Саме там відчувається нестача кваліфікованих кадрів.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 травня.

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Яку виплату отримають медики

В селах не вистачає молодих медичних працівників, оскільки випускники ЗВО прагнуть працевлаштуватися у містах. Так само дефіцит спостерігається в населених пунктах, наближених до лінії фронту, що пояснюється безпековою ситуацією.

Уряд розуміє проблему, тож вирішив фінансово стимулювати фахівців. Нова постанова регулює запровадження одноразової виплати випускникам медичних навчальних закладів.

"Поряд із безпекою та обороною інвестиції в людський капітал — це наскрізна політика уряду і держави. Кабмін схвалює постанову про одноразову виплату в розмірі 200 000 грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в сільську місцевість чи на території активних бойових дій", — сказав Шмигаль.

За його словами, така підтримка молодих спеціалістів є найбільш дієвою як засіб подолання кадрового дефіциту на місцях. Згідно з даними порталу Work.ua, середня зарплата медика в Україні дорівнює 18 500 грн станом на кінець травня 2025 року.

Показник вивели на основі інформації в понад 1 800 вакансіях із заголовком "Медик" і схожими запитами-синонімами. В Києві середній дохід фахівців більший — 23 000 грн/міс. Найменший розмір виплати — у Полтаві та Кривому Розі, 14 000 і 14 300 грн відповідно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, уряд не планує підвищувати мінімальну зарплату найближчим часом. З 1 січня 2025 року українці отримують від 8 000/міс., цей показник затверджений у державному бюджеті.

Також ми писали, скільки в середньому заробляють вчителі математики в Україні. Станом на кінець травня 2025 року дохід педагогічних працівників оцінюється у 18 500 грн/міс. В аналогічний період 2024-го середня зарплата становила 15 000 грн.