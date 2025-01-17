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Некоторых ФЛП ждут штрафы — как нужно рассчитывать клиентов

17 января 2025 15:56
Елизавета Супивская - редактор
Налоговая будет штрафовать ФЛП еще по одной причине — за что придется заплатить 17 000 грн
Бесконтактная оплата через терминал. Фото: Pixabay
Елизавета Супивская - редактор

В Украине расширили круг субъектов хозяйствования, которые должны установить платежные терминалы для безналичных расчетов. Иначе придется платить большие штрафы за нарушение законодательных требований. ФЛП не могут ограничивать право потребителя выбирать удобный способ оплаты товара или услуги.

Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.

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Сроки для разных категорий субъектов предпринимательской деятельности определены в постановлении Кабинета Министров №894 "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги)".

С 1 января 2025 года обязанность распространилась на представителей бизнеса, которые продают товары или предоставляют услуги в населенных пунктах с численностью жителей до 5 000 человек. Требование не действует для:

  • ФЛП 1-й группы единого налога, которые торгуют с использованием автоматов, осуществляют выездную (выносную) торговлю, продают собственноручно выращенную/откормленную продукцию;
  • предпринимателей на территории активных боевых действий и в оккупации (в течение трех месяцев после освобождения или прекращения военных действий).

Что касается ФЛП 1-й группы, то их ждет нововведение с 1 января 2026 года. А деление на населенные пункты по численности жителей не предусмотрено.

В целом физическим лицам-предпринимателям запрещено продавать одинаковые товары по разным ценам для расчета наличными или безналичным способам. А также устанавливать дополнительную плату при использовании банковских карточек.

Несоблюдение требований влечет за собой штрафные санкции, согласно Кодексу об административных правонарушениях. В случае отсутствия платежного терминала ФЛП могут наказать на сумму от 1 700 до 3 400 грн. Повторное нарушение в течение года приведет к увеличению санкции — от 8 500 до 17 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, после государственной регистрации прекращения ФЛП (закрытия хозяйственной деятельности) нужно подать в контролирующий орган ликвидационный отчет. Его отсутствие карается штрафами, которые налоговая начислит даже при непродолжительной просрочке.

Также мы писали, что физические лица-предприниматели получают пенсионное обеспечение. Его размер зависит от страхового стажа, начисленного благодаря регулярным выплатам единого социального взноса. Если ФЛП не уплачивал ЕСВ, то пенсия будет на минимальном уровне.

ФЛП штрафы банковские карты терминалы оплата

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