Податкова штрафуватиме ФОПів ще через одну причину — за що доведеться заплатити 17 000 грн

Безконтактна оплата через термінал. Фото: Pixabay

В Україні розширили коло суб’єктів господарювання, які повинні встановити платіжні термінали для безготівкових розрахунків. Інакше доведеться платити чималі штрафи за порушення законодавчих вимог. ФОПи не можуть обмежувати право споживача обирати зручний спосіб оплати товару чи послуги.

Про це розповіли в Державній податковій службі.

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Терміни для різних категорій суб’єктів підприємницької діяльності визначені в постанові Кабінету Міністрів №894 "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)".

З 1 січня 2025 року обов’язок поширився на представників бізнесу, які продають товари чи надають послуги в населених пунктах із чисельністю мешканців до 5 000 осіб. Вимога не діє для:

ФОПів 1-ї групи єдиного податку, які торгують з використанням автоматів, здійснюють виїзну (виносну) торгівлю, продають власноручно вирощену/відгодовану продукцію;

підприємців на території активних бойових дій та в окупації (протягом трьох місяців після звільнення чи припинення воєнних дій).

Що стосується ФОПів 1-ї групи, то їх чекає нововведення з 1 січня 2026 року. А поділ на населені пункти за чисельністю мешканців не передбачений.

Загалом фізичним особам-підприємцям заборонено продавати однакові товари за різними цінами для розрахунку готівкою чи безготівковим способам. А також встановлювати додаткову плату при використанні банківських карток.

Недотримання вимог тягне за собою штрафні санкції, згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення. У разі відсутності платіжного терміналу ФОПа можуть покарати на суму від 1 700 до 3 400 грн. Повторне порушення протягом року призведе до збільшення санкції — від 8 500 до 17 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, після державної реєстрації припинення ФОП (закриття господарської діяльності) потрібно подати в контролюючий орган ліквідаційний звіт. Його відсутність карається штрафами, які податкова нарахує навіть у разі нетривалого прострочення.

Також ми писали, що фізичні особи-підприємці отримують пенсійне забезпечення. Його розмір залежить від страхового стажу, нарахованого завдяки регулярним виплатам єдиного соціального внеску. Якщо ФОП не сплачував ЄСВ, то пенсія буде на мінімальному рівні.