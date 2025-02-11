Программа "єОселя" – как задекларировать покупку жилья в 2025 году

Мужчина и женщина за столом с документами. Фото: Pexels

Благодаря государственной программе "єОселя" украинцы могут принять участие в доступном ипотечном кредитовании. Но не все знают, что компенсацию первоначального взноса или процентной ставки необходимо задекларировать. Это делают чиновники, которые обязаны ежегодно до 1 апреля подавать отчетность в НАПК.

Об этом говорится на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте также:

Как задекларировать доход от "єОселі"

Согласно условиям программы, украинцам предоставляют право купить жилье или имущественные права с процентной ставкой 7% без компенсации или с ней. Украинская финансовая жилищная компания (Укрфинжилье), а также другие заинтересованные стороны — органы местного самоуправления, работодатели и т.д. — могут возмещать часть первоначального взноса по кредиту или уменьшать ставку.

Эту компенсацию считают доходом, который подлежит обязательному декларированию должностными лицами. Алгоритм действий такой:

в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" указать сумму денежных средств такого возмещения;

в поле "Вид дохода" выбрать "Другое" и указать "Компенсация части процентной ставки по кредиту по программе "єОселя";

в поле "Источник дохода" вписать частное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания";

приобщить код ЕГРПОУ — 44098710;

в разделе 13 "Финансовые обязательства" (поле "Размер уплаченных в отчетном периоде процентов по займу") указать всю сумму уплаченных в отчетном периоде процентов.

"Кроме того, в соответствующих разделах декларации отражаются сведения и о других объектах декларирования в связи с участием лица в программе "єОселя" (объект недвижимости / объект незавершенного строительства, финансовое обязательство, расходы и/или сделки)", — говорится на сайте НАПК.

Отметим, если сумму первоначального взноса выплатили за счет жилищного сертификата, то деньги не считают расходом для целей декларирования. Поэтому информировать о них в отчетности не нужно.

Что еще надо знать украинцам

Напомним, должностные лица должны декларировать доходы в рамках государственной программы "Зимова єПідтримка". То есть 1 000 грн, выплаченные на счет в декабре, нужно отразить в декларации за 2024 год. Документ подается в НАПК до 1 апреля 2025 года.

Также мы писали, что украинцы до 1 мая должны отчитаться перед налоговой об имущественном состоянии и доходах. Декларацию подают для правильного начисления налогового обязательства, которое необходимо выплатить до 1 августа 2025 года.