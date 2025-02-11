Програма "єОселя" – як задекларувати купівлю житла у 2025 році

Чоловік і жінка за столом із документами. Фото: Pexels

Завдяки державній програмі "єОселя" українці можуть взяти участь у доступному іпотечному кредитуванні. Але не всі знають, що компенсацію початкового внеску чи процентної ставки необхідно задекларувати. Це роблять посадовці, які зобов’язані щороку до 1 квітня подавати звітність у НАЗК.

Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Читайте також:

Як задекларувати дохід від "єОселі"

Згідно з умовами програми, українцям надають право купити житло чи майнові права з відсотковою ставкою 7% без компенсації чи з нею. Українська фінансова житлова компанія (Укрфінжитло), а також інші зацікавлені сторони — органи місцевого самоврядування, роботодавці тощо — можуть відшкодовувати частину початкового внеску за кредитом або зменшувати ставку.

Цю компенсацію вважають доходом, який підлягає обов’язковому декларуванню посадовцями. Алгоритм дій такий:

у розділі 11 "Доходи, в тому числі подарунки" зазначити суму грошових коштів такого відшкодування;

у полі "Вид доходу" обрати "Інше" і вказати "Компенсація частини процентної ставки по кредиту за програмою "єОселя";

у полі "Джерело доходу" вписати приватне акціонерне товариство "Українська фінансова житлова компанія";

долучити код ЄДРПОУ — 44098710;

у розділі 13 "Фінансові зобов’язання" (поле "Розмір сплачених у звітному періоді процентів за позикою") зазначити всю суму сплачених у звітному періоді відсотків.

"Крім того, у відповідних розділах декларації відображаються відомості й про інші об’єкти декларування у зв’язку з участю особи у програмі "єОселя" (об’єкт нерухомості / об’єкт незавершеного будівництва, фінансове зобов’язання, видатки та/або правочини)", — йдеться на сайті НАЗК.

Зауважимо, якщо суму початкового внеску виплатили за рахунок житлового сертифіката, то кошти не вважають видатком для цілей декларування. Отже інформувати про них у звітності не потрібно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, посадові особи повинні декларувати доходи в межах державної програми "Зимова єПідтримка". Тобто 1 000 грн, виплачені на рахунок у грудні, потрібно відобразити у декларації за 2024 рік. Документ подається в НАЗК до 1 квітня 2025 року.

Також ми писали, що українці до 1 травня мають відзвітувати перед податковою щодо майнового стану і доходів. Декларацію подають для правильного нарахування податкового зобов’язання, яке необхідно виплатити до 1 серпня 2025 року.