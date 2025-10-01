Некоторым украинцам выплатят 1500 грн в октябре — кто получит и на что можно потратить деньги

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы могут получить выплаты для занятий спортом. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно оформить "Дія.Картку" через приложение "Дія".

О том, кто сможет получить 1 500 гривен с 1 октября, сообщили в Telegram-канале "Дія".

Что известно о выплатах

Программа рассчитана исключительно на ветеранов. Полученные средства можно потратить на занятия спортом, в частности на:

бассейн;

спортивные секции;

тренажерный зал.

По словам организаторов, спорт для ветеранов помогает поддерживать энергию, силу и душевный покой. Открыв "Дія.Картку" уже сейчас, ветераны с 1 октября могут получать 1 500 гривен по программе "Ветеранский спорт".

Как будут списываться деньги

"Дія.Картка" является универсальной мультисчетной картой, которую можно использовать для любых нужд. Кроме счета для государственных выплат, таких как "Ветеранский спорт", карта также подходит для личных сбережений с возможностью комбинированной оплаты.

Например, если занятия стоят 2 000 гривен, а программа покрывает 1 500, остальные 500 гривен можно оплатить с личного счета, пояснили в "Дії". Если лицо уже пользовалось выплатами программы в предыдущем квартале, новые средства поступят на тот же счет.

Через "Дія.Картку" украинцы также могут получать различные выплаты, в частности военные облигации, пособие по безработице и поддержку внутренне перемещенных лиц.

Ранее мы писали, что октябрь принесет ряд экономических изменений. Одно из ключевых обновлений касается освобождения от уплаты ЕСВ: закон, принятый в июле 2025 года, расширил круг лиц, которые могут пользоваться этой льготой.

Также мы рассказывали, что в Украине ввели новую цифровую услугу — оформление базовой социальной помощи через приложение "Дія". Она объединяет несколько видов государственной поддержки в одну ежемесячную выплату, заменяя традиционные бумажные заявки и посещение учреждений простыми действиями в смартфоне.