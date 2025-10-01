Деяким українцям виплатять 1500 грн у жовтні — хто отримає та на що можна витратити гроші

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Деякі українці можуть отримати виплати для занять спортом. Щоб скористатися цією можливістю, потрібно оформити "Дія.Картку" через додаток "Дія".

Про те, хто зможе отримати 1 500 гривень з 1 жовтня, повідомили в Telegram-каналі "Дія".

Реклама

Читайте також:

Що відомо про виплати

Програма розрахована виключно на ветеранів. Отримані кошти можна витратити на заняття спортом, зокрема на:

басейн;

спортивні секції;

тренажерний зал.

За словами організаторів, спорт для ветеранів допомагає підтримувати енергію, силу та душевний спокій. Відкривши "Дія.Картку" вже зараз, ветерани з 1 жовтня можуть отримувати 1 500 гривень за програмою "Ветеранський спорт".

Як списуватимуться гроші

"Дія.Картка" є універсальною мультирахунковою карткою, яку можна використовувати для будь-яких потреб. Окрім рахунку для державних виплат, таких як "Ветеранський спорт", картка також підходить для особистих заощаджень із можливістю комбінованої оплати.

Наприклад, якщо заняття коштують 2 000 гривень, а програма покриває 1 500, решту 500 гривень можна сплатити з особистого рахунку, пояснили у "Дії". Якщо особа вже користувалася виплатами програми у попередньому кварталі, нові кошти надійдуть на той самий рахунок.

Через "Дія.Картку" українці також можуть отримувати різні виплати, зокрема військові облігації, допомогу по безробіттю та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Раніше ми писали, що жовтень принесе низку економічних змін. Одне з ключових оновлень стосується звільнення від сплати ЄСВ: закон, ухвалений у липні 2025 року, розширив коло осіб, які можуть користуватися цією пільгою.

Також ми розповідали, що в Україні запровадили нову цифрову послугу — оформлення базової соціальної допомоги через застосунок "Дія". Вона об’єднує кілька видів державної підтримки в одну щомісячну виплату, замінюючи традиційні паперові заявки та відвідування установ простими діями у смартфоні.