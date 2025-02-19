Декларации 2025 – какие существуют виды и когда украинцам нужно отчитываться

Девушка с ноутбуком. Фото: Pexels

Государственные чиновники в Украине обязаны декларировать доход, отчитываясь об имущественном состоянии. В зависимости от индивидуальных обстоятельств различают три вида деклараций, каждая из которых имеет собственные предельные сроки представления. Необходимо знать эти особенности, чтобы не пропустить завершение декларационной кампании.

Об этом рассказали специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области на Facebook-странице.

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Какие бывают декларации должностных лиц

Согласно закону "О предотвращении коррупции", а также Порядку заполнения и представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, для украинцев предусмотрели три вида отчетности:

ежегодную декларацию;

декларацию при увольнении;

декларацию кандидата на должность.

В первом случае кампания длится до 1 апреля и охватывает предыдущий год. То есть в документе за 2025-й необходимо указать информацию об имущественном состоянии и доходах, актуальную на 31 января 2024 года. Обязанность регулярной подачи распространяется на всех госслужащих.

Декларация при увольнении заполняется в течение 30 календарных дней с даты прекращения должностной деятельности. Охватывает временной период, который не вошел в ранее поданную отчетность, и должна включать сведения, действительные на последний день осуществления рабочей деятельности.

Документ не подают, если декларант:

прекратил исполнять обязанности на одной должности, но продолжил работать на другой;

в течение 30 календарных дней с момента увольнения снова приступил к осуществлению деятельности.

Наконец, декларация кандидата на должность охватывает полный отчетный год, предшествующий году, в котором человек подал заявление на свободную вакансию. Заполнить актуальную информацию об имуществе и доходах нужно до назначения на должность, если иное не предусмотрено законодательством. Отметим, в случае представления ежегодной декларации за предыдущий год потребность аннулируется.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие чиновники в декабре 2024 года получили 1 000 грн в рамках государственной программы "Зимова єПідтримка". Эти деньги считаются доходом, следовательно информацию о зачислении надо отразить в ежегодной декларации (раздел 11 "Доходы, в том числе подарки").

Также мы писали, что граждане Украины должны подать декларацию о доходах за 2024 год до 1 мая 2025-го. Это специальная отчетность, в которую входит информация о зарплате, иностранных денежных поступлениях, наследстве, доходе от продажи инвестиционных активов/недвижимости и т.д.