Декларації 2025 – які існують види і коли українцям потрібно звітувати

Дівчина з ноутбуком. Фото: Pexels

Державні посадовці в Україні зобов’язані декларувати дохід, звітуючи про майновий стан. Залежно від індивідуальних обставин розрізняють три види декларацій, кожна з яких має власні граничні терміни подання. Необхідно знати ці особливості, аби не попустити завершення деклараційної кампанії.

Про це розповіли фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на Facebook-сторінці.

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Які бувають декларації посадовців

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", а також Порядку заповнення і подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для українців передбачили три види звітування:

щорічну декларацію;

декларацію при звільненні;

декларацію кандидата на посаду.

У першому випадку кампанія триває до 1 квітня та охоплює попередній рік. Тобто в документі за 2025-й необхідно вказати інформацію про майновий стан і доходи, актуальну на 31 січня 2024 року. Обов’язок регулярного подання поширюється на всіх держслужбовців.

Декларація при звільненні заповнюється протягом 30 календарних днів із дати припинення посадової діяльності. Охоплює часовий період, який не увійшов у раніше подану звітність, та повинна включати відомості, дійсні на останній день провадження робочої діяльності.

Документ не подають, якщо декларант:

припинив виконувати обов’язки на одній посаді, але продовжив працювати на іншій;

протягом 30 календарних днів із моменту звільнення знову розпочав здійснення діяльності.

Нарешті, декларація кандидата на посаду охоплює повний звітний рік, що передує року, в якому особа подала заяву на вільну вакансію. Заповнити актуальну інформацію про майно і доходи треба до призначення на посаду, якщо інше не передбачено законодавством. Зауважимо, у разі подання щорічної декларації за попередній рік потреба анулюється.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало посадовців у грудні 2024 року отримали 1 000 грн у межах державної програми "Зимова єПідтримка". Ці кошти вважаються доходом, отже інформацію про зарахування треба відобразити у щорічній декларації (розділ 11 "Доходи, у тому числі подарунки").

Також ми писали, що громадяни України повинні подати декларацію про доходи за 2024 рік до 1 травня 2025-го. Це спеціальна звітність, у яку входить інформація про зарплату, іноземні грошові надходження, спадок, дохід від продажу інвестиційних активів/нерухомості тощо.