Как правильно покупать детские игрушки и на что обращать внимание

Магазин игрушек в Киеве. Фото: Google Maps

Родителям выгодно покупать игрушки для детей в супермаркетах, ведь часто там дешевле, чем в специализированных магазинах благодаря скидкам или акционным предложениям. Но стоит внимательно выбирать товар, удостоверившись в его безопасности для малышей. Игрушки должны иметь маркировку с информацией, а в случае ее отсутствия покупка не рекомендуется.

Об этом рассказали специалисты Telegram-канала "Защита прав потребителей".

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Что надо знать об игрушке

Поскольку товаром будет пользоваться ребенок, необходимо максимально тщательно подходить к выбору игрушки в супермаркете или на рынке. Каждое изделие должно содержать такую информацию:

артикул / штрих-код (или другой элемент для отслеживания);

знак соответствия техническим регламентам;

название и адрес производителя (разрешается на английском языке на упаковке);

название и адрес импортера / уполномоченного представителя;

дату изготовления (в формате "месяц-год");

срок годности;

графический предупредительный символ обозначения возрастной группы;

фразу "Подробную тех. информацию см. на диспенсере (дисплее) / в инструкции".

Что касается графического символа с указанием возраста, то есть требования к дизайну. Во-первых, круг с перекрестной чертой надо отобразить красным цветом на белом фоне, а возрастной диапазон (0-3) и очертания лица — черным. Во-вторых, минимально разрешенный размер в диаметре — 10 мм. В-третьих, одного лишь символа недостаточно: надо еще предоставить краткое указание на конкретную опасность, если игрушка используется детьми до 36 месяцев.

"К товару обязательно прилагается инструкция по эксплуатации, схема пользования, которые напечатаны на упаковке, на отдельном листе или в виде брошюры. В инструкции или на потребительской упаковке должны быть указаны правила и виды обработки игрушек (мытье, чистка, дезинфекция и утилизация в случае необходимости)", — отметили специалисты.

Стоит уточнить, что некоторые изделия входят в перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат возврату / замене. То есть отдать их в магазин в течение 14 календарных дней с момента покупки не получится. Речь идет о мягких и резиновых надувных детских игрушках.

Всю ответственность за качество и безопасность игрушек несет субъект хозяйствования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, супермаркеты часто предлагают потребителям скидки на востребованные товары. В "Сильпо" регулярно обновляется акционный ассортимент, в частности продукты питания. Следя за скидками, можно экономить деньги, что позволит купить больше позиций за имеющуюся сумму.

Также мы писали, что некоторые украинцы занимаются покупкой-продажей наград, медалей, орденов, знаков отличия и тому подобное. В Кодексе об административных правонарушениях прописаны штрафные санкции за коммерческую реализацию таких вещей.