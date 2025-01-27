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Деякі іграшки можуть бути небезпечними — що треба знати покупцям

27 січня 2025 12:50
Єлизавета Супівська - редактор
Як правильно купувати дитячі іграшки і на що звертати увагу
Магазин іграшок у Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Батькам вигідно купувати іграшки для дітей у супермаркетах, бо часто там дешевше, ніж у спеціалізованих магазинах завдяки знижкам чи акційним пропозиціям. Але варто уважно обирати товар, упевнившись у його безпечності для малечі. Іграшки повинні мати маркування з інформацією, а в разі її відсутності покупка не рекомендується.

Про це розповіли фахівці Telegram-каналу "Захист прав споживачів".

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Оскільки товаром користуватиметься дитина, необхідно максимально ретельно підходити до вибору іграшки в супермаркеті чи на ринку. Кожен виріб повинен містити таку інформацію:

  • артикул / штрих-код (чи інший елемент для відстеження);
  • знак відповідності технічним регламентам;
  • назву та адресу виробника (дозволяється англійською мовою на пакуванні);
  • назву та адресу імпортера / уповноваженого представника;
  • дату виготовлення (у форматі "місяць-рік");
  • термін придатності;
  • графічний попереджувальний символ позначення вікової групи;
  • фразу "Детальну тех. інформацію див. на диспенсері (дисплеї) / в інструкції".

Що стосується графічного символу із зазначенням віку, то він має вимоги до дизайну. По-перше, коло з перехресною рискою треба відобразити червоним кольором на білому фоні, а віковий діапазон (0-3) та контури обличчя — чорним. По-друге, мінімально дозволений розмір у діаметрі — 10 мм. По-третє, одного лише символу недостатньо: треба ще надати коротку вказівку на конкретну небезпеку, якщо іграшка використовується дітьми до 36 місяців.

"До товару обов’язково додається інструкція з експлуатації, схема користування, які надруковані на упаковці, на окремому листі чи у вигляді брошури. В інструкції або на споживчій упаковці повинні бути вказані правила та види обробки іграшок (миття, чищення, дезінфекція та утилізація в разі потреби)", — зазначили фахівці.

Варто уточнити, що деякі вироби входять до переліку товарів належної якості, які не підлягають поверненню/заміні. Тобто віддати їх у магазин протягом 14 календарних днів із моменту купівлі не вийде. Йдеться про м'які та гумові надувні дитячі іграшки.

Всю відповідальність за якість та безпечність іграшок несе суб’єкт господарювання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, супермаркети часто пропонують споживачам знижки на затребувані товари. У "Сільпо" регулярно оновлюється акційний асортимент, зокрема харчові продукти. Слідкуючи за знижками, можна економити кошти, що дозволить купити більше позицій за наявну суму.

Також ми писали, що деякі українці займаються купівлею-продажем нагород, медалей, орденів, відзнак тощо. В Кодексі про адміністративні правопорушення прописані штрафні санкції за комерційну реалізацію таких речей.

діти товари магазини покупки супермаркет

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