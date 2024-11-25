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Дарственная или завещание — какой документ защитит ваши интересы

25 ноября 2024 11:39
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дарственная или завещание — что выбрать для безопасной передачи имущества
Человек передает документ. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Передача имущества или материальных ценностей другому человеку — это важный шаг, требующий тщательной подготовки и анализа доступных юридических инструментов для этой сделки. Выбирая между завещанием и дарственной важно учесть нюансы каждого документа, чтобы избежать неприятных последствий и защитить свои интересы.

О ключевых преимуществах и недостатках дарственного и завещания, рассказали эксперты портала "Бесплатной юридической помощи".

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Что такое завещание и договор дарения

Хотя эти документы могут казаться похожими, ведь оба предполагают передачу собственности, на самом деле между ними есть принципиальная разница. Дарственная, согласно Гражданскому кодексу Украины, предусматривает бесплатную передачу имущества еще при жизни дарителя. Если документ содержит условие, что одаренный должен выполнить определенные действия в пользу дарителя, то это уже не считается дарением.

Завещание — это личное волеизъявление человека, которое вступает в силу после его смерти. В нем говорится, кому и в каком объеме переходит имущество. Завещатель имеет право самостоятельно определять наследников, даже если они не из числа родственников. Однако закон гарантирует обязательную долю в наследстве:

  • несовершеннолетним детям;
  • жене или мужу;
  • нетрудоспособным детям и родителям.

Чем отличается завещание от дарственной

Ключевая разница заключается в моменте обретения права собственности. В случае завещания наследник получает имущество только после смерти завещателя и завершения всех юридических процедур, включая регистрацию наследства. Вместо этого дарственная позволяет одаренному стать собственником имущества сразу после подписания документа.

Оформление обоих документов требует нотариального удостоверения. Для договора дарения взимается государственная пошлина (1% от стоимости имущества) и производится его оценка. Завещание обойдется дешевле: пошлина составляет 0,05 необлагаемого налогом минимума, а оформление свидетельства о наследстве — два необлагаемых налогом минимума.

Если ценности получают ближайшие родственники (супруги, дети, родители), налог не уплачивается. В случае наследования или дарения от других лиц предусмотрен налог в размере 5% от стоимости имущества.

Какие недостатки имеют дарственная и завещание

Гражданский кодекс четко регулирует условия прекращения завещания и дарения, поэтому следует тщательно ознакомиться с юридическими тонкостями каждого из документов.

Человек может изменять или отменять завещание в любое время. В случае составления нового документа предыдущий теряет силу. Если же новое завещание признается недействительным, старое не восстанавливается.

Дарственная, в свою очередь, может быть рискованной для дарителя. После передачи имущества одаренный получает полное право распоряжаться им. Поэтому следует быть уверенным в человеке, который получит ваши активы. Не редко, из-за конфликта между родственниками, даритель остается без жилья или иного имущества.

Ранее мы писали, что одним из самых популярных способов распорядиться своим имуществом после смерти является завещание. Однако документ нужно составить правильно, чтобы его не смогли обжаловать в суде.

Также мы рассказывали, что украинцы могут по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом. Однако не все знают, как правильно оформить дарственную и сколько это стоит.

закон документы наследство имущество завещание

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