Дарча чи заповіт — що вибрати для безпечної передачі майна

Людина передає документ. Фото: Pixabay

Передача майна чи матеріальних цінностей іншій людині — це важливий крок, який потребує ретельної підготовки та аналізу доступних юридичних інструментів для цього правочину. Обираючи між заповітом і дарчою, важливо врахувати нюанси кожного документа, щоб уникнути неприємних наслідків і захистити свої інтереси.

Про ключові переваги та недоліки дарчої та заповіту, розповіли експерти порталу "Безоплатної правничої допомоги".

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Що таке заповіт і договір дарування

Хоча ці документи можуть здаватися схожими, адже обоє передбачають передачу власності, насправді між ними є принципова різниця. Дарча, згідно з Цивільним кодексом України, передбачає безплатну передачу майна ще за життя дарувальника. Якщо ж документ містить умову, що обдарований повинен виконати певні дії на користь дарувальника, то це вже не вважається даруванням.

Заповіт — це особисте волевиявлення людини, яке набуває чинності після її смерті. У ньому зазначається, кому і в якому обсязі переходить майно. Заповідач має право самостійно визначати спадкоємців, навіть якщо вони не є родичами. Проте закон гарантує обов’язкову частку у спадщині:

неповнолітнім дітям;

дружині або чоловікові;

непрацездатним дітям та батькам.

Чим відрізняється заповіт від дарчої

Ключова різниця полягає у моменті набуття права власності. У випадку заповіту спадкоємець отримує майно лише після смерті заповідача та завершення всіх юридичних процедур, включно з реєстрацією спадщини. Натомість дарча дозволяє обдарованому стати власником майна відразу після підписання документа.

Оформлення обох документів вимагає нотаріального посвідчення. Для договору дарування стягується державне мито (1% від вартості майна) та проводиться його оцінка. Заповіт обійдеться дешевше: мито становить 0,05 неоподатковуваного мінімуму, а оформлення свідоцтва про спадщину — два неоподаткованих мінімуми.

Якщо цінності отримують найближчі родичі (подружжю, дітям, батькам), податок не сплачується. У випадку спадкування або дарування від інших осіб передбачений податок — 5% від вартості майна.

Які недоліки мають дарча та заповіт

Цивільний кодекс чітко регулює умови припинення заповіту і дарування, а тому варто ретельно ознайомитись з юридичними тонкощами кожного з документів.

Людина може змінювати або скасовувати заповіт у будь-який час. У разі складання нового документа попередній втрачає чинність. Якщо ж новий заповіт визнається недійсним, старий не відновлюється.

Дарча, своєю чергою, може бути ризикованим для дарувальника. Після передачі майна обдарований отримує повне право розпоряджатися ним. Тож варто бути впевненим в людині, яка отримає ваші активи. Не рідко, через конфлікт між родичами, дарувальник залишається без житла чи іншого майна.

Раніше ми писали, що одним з найпопулярніших способів розпорядитись своїм майном після смерті — є заповіт. Однак документ потрібно скласти правильно, щоб його не змогли оскаржити у суді.

Також ми розповідали, що українці можуть на власний розсуд розпоряджатись своїм майном. Однак не всі знають, як правильно оформити дарчу та скільки це коштує.